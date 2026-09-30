30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, театрах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский горисполком.
Городские власти приняли такое решение с учетом прогнозируемого похолодания на следующей неделе.
В Мингорисполкоме обратили внимание, что подача тепла в жилфонд происходит не одномоментно. Пуск отопления занимает 3-5 дней.
"При необходимости развоздушивания систем нужно обращаться в эксплуатирующие организации", - подчеркнули специалисты.-0-
Регионы
30 сентября 2026, 19:43
Отопление начали подавать в жилфонд Минска
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