27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи 3-й городской детской клинической больницы Минска помогли 12-летнему пациенту, который восемь дней проходил с инородным телом в гортаноглотке. Фрагмент деревянной шпажки удалось извлечь с помощью эндоскопического оборудования, сообщили БЕЛТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.
Мальчик поступил в больницу с болью в горле, усиливавшейся при глотании, ощущением инородного тела, затрудненным глотанием, слюнотечением и выраженной слабостью. Он также отказывался от еды и питья. Как выяснилось, неприятные ощущения появились после того, как ребенок поел мяса на деревянной шпажке.
Обследование выявило инородное тело гортаноглотки с реактивным отеком и воспалением окружающих тканей. С учетом локализации и давности травмы операцию провели под общей анестезией. Детские оториноларингологи с помощью эндоскопической оптики обнаружили и извлекли фрагмент шпажки.
После вмешательства мальчик находился под наблюдением в отделении анестезиологии и реанимации, где ему проводили необходимую терапию и контролировали состояние дыхательных путей. После стабилизации его перевели в ЛОР-отделение. Болевой синдром и затруднение глотания удалось устранить, питание восстановлено. Пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.-0-
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27 ноября 2026, 15:18
Отказался от еды и не мог глотать: минские врачи спасли 12-летнего мальчика
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