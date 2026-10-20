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"Отец - главный ориентир". Братья-близнецы из Витебска - о продолжении медицинской династии

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
20 октября 2026, 19:16

"Отец - главный ориентир". Братья-близнецы из Витебска - о продолжении медицинской династии

Фото героев материала
Фото героев материала
Фото героев материала
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Студенты Витебского государственного медицинского университета братья-близнецы Владислав и Ярослав Семеновы с самого детства знали, кем станут. Ведь они росли в окружении врачей - дедушки, бабушки, папы. Профессиональный опыт будущие доктора нарабатывают уже сейчас, совмещая учебу с работой в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где трудится их отец - Сергей Семенов. О продолжении семейного дела представители медицинской династии рассказали корреспонденту БЕЛТА.

Более 10 лет Сергей Семенов возглавляет оториноларингологическое отделение Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Такая преданность делу неудивительна, ведь он - потомственный врач.

"Мой отец на протяжении 20 лет руководил неврологическим отделением Витебской областной клинической больницы, мать возглавляла терапевтическое отделение в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, многие близкие родственники также связали свою жизнь с медициной. В 1994 году я поступил в ВГМУ, после чего окончил клиническую ординатуру. Свою практическую деятельность начинал в областной больнице под руководством заведующего ЛОР-отделением Александра Владимировича Куликова. Успешно защитил диссертацию, получив в 2013 году ученую степень кандидата медицинских наук. В настоящее время наряду с клинической работой активно занимаюсь подготовкой молодых специалистов. Стремясь к сохранению преемственности поколений, а также видя целеустремленность своих сыновей, я предложил и им выбрать профессиональный путь в сфере здравоохранения", - рассказал Сергей Семенов.
Сыновья уверенно идут по стопам отца. "Он с самого детства брал нас с собой в больницу. Мы буквально выросли среди людей в белых халатах", - вспомнил Ярослав.

Окончив химико-биологический класс Лицея ВГУ имени П.М. Машерова, ребята продемонстрировали отличную подготовку: оба поступили на бюджетную форму обучения в ВГМУ. При этом Ярослав сдал профильный экзамен по химии на высший балл. Молодой человек уточнил, что этот сложный предмет дался ему не сразу: "Изначально я не любил химию. Мой интерес - это полностью заслуга преподавателей. Благодаря им я понял, что это моя сильная сторона".

Сегодня юноши учатся на 3-м курсе лечебного факультета. Теорию они сразу подкрепляют практикой - с 1-го курса трудятся санитарами в травмпункте. Нагрузка серьезная, но благодаря руководству молодые люди работают по особому графику: две смены в месяц в ночное время или на сутки и только в выходные дни. "Как сказал отец, травмпункт - это настоящая школа жизни. Здесь сразу видно, как в экстренных ситуациях спасают людей: вправляют вывихи, фиксируют переломы и останавливают опасные кровотечения. Тут можно своими глазами увидеть, как обрабатывают раны и накладывают швы, а главное - получить реальный опыт и совет от практикующих врачей", - отметил Владислав.

Данная работа для Ярослава - это мощная практика и закалка характера. "Сразу понимаешь реальность нашей профессии: бессонные ночи и постоянный поток экстренных пациентов. К этому нужно готовиться заранее", - пояснил он.

Братья всегда готовы подставить друг другу плечо и в учебе, и в работе - особенно когда дежурят в одну смену. "То, что мы вместе, здорово облегчает жизнь, - сказал Владислав. - Объемы информации огромные, успеть все физически невозможно. Поэтому мы просто делимся знаниями: если брат что-то выучил, я всегда могу спросить у него и наоборот. Помогаем друг другу во всем".
Отец приобщил сыновей и к здоровому образу жизни. Сам он увлекается гиревым спортом, дартсом, даже побеждал на спартакиадах среди сотрудников медучреждений. Владислава и Ярослава объединяют занятия плаванием, волейболом, велосипедный спорт. Кстати, конкуренция между братьями есть, но здоровая. На соревнованиях по плаванию, которые организовывает областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения, они обычно финишируют рядом, заняв призовые места. "Еще среди наших увлечений - подводная охота, ходим в грибы, выращиваем урожай на даче", - сообщил Сергей.

Сыновья единогласно считают отца своим главным жизненным ориентиром. "Для нас он пример того, каким должен быть настоящий врач и человек. Отец всего добился сам и показал нам, к каким высотам в медицине нужно стремиться", - подчеркнул Владислав. 

Ярослав добавляет, что профессионализм отца задает высочайшую планку: "Он безупречно знает свое дело. Это специалист, на которого стоит равняться каждому, ведь столь добросовестное отношение к своим обязанностям встретишь нечасто".

Высокий профессионализм и преданность делу принесли Сергею заслуженное признание. В этом году он стал лауреатом I степени республиканского конкурса "Врач года Республики Беларусь" в номинации "Врач-хирург", а также победителем областного конкурса профессионального мастерства "Мастер года Витебщины" в номинации "Здравоохранение".

Окончательный выбор специализации у его сыновей еще впереди - они пока что открывают для себя все многообразие медицинских направлений. "В настоящее время мне тяжело сказать, кем конкретно я буду, - признался Владислав. - Врачебных профессий слишком много, и я банально еще не успел увидеть все грани этой работы". Ярослав полностью солидарен с братом. Для него очевидно главное: траектория дальнейшего пути определена бесповоротно - это будет медицина.

Главной опорой для них в этом выборе остается семья. "Я хочу, чтобы мои сыновья внесли свой весомый вклад в будущее Беларуси, улучшая здоровье наших граждан", - в завершение сказал Сергей Семенов.

Елена АНИСЬКОВИЧ,
фото предоставлено героями материала,
БЕЛТА.-0-
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