От выставки техники до мастер-классов. Акция МЧС собрала минчан на масштабный интерактив

Активное содействие в координации площадок оказали активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, члены военно-патриотического клуба МЧС, а также представители территориального центра социального обслуживания населения Заводского района Минска. Волонтеры организовали тематические мини-викторины, помогли гостям осваивать интерактивные тренажеры и вручили каждому памятную наглядно-изобразительную продукцию.-0-

Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабное обучающее мероприятие в рамках республиканской профилактической акции "За безопасность вместе" развернулось на площади у комплекса "Чижовка-Арена" в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.Для жителей и гостей столицы здесь функционировали многочисленные тематические локации и интерактивные зоны, организованные Минским городским управлением МЧС.Повышенный интерес у многих вызвала выставка современной пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Сотрудники МЧС наглядно продемонстрировали технические возможности специального гидравлического инструмента, который задействуют при деблокировке пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Спасатели показали, как происходит перекусывание массивных металлических конструкций.Представители Белорусского добровольного пожарного общества рассказали гостям о необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилом фонде, представив примеры того, как прибор минимизирует риски гибели людей при раннем задымлении.Сотрудники аварийной службы УП "Мингаз" провели мастер-класс, на котором показали, чем опасно попадание воды в кипящее масло: пламя вспыхивает мгновенно. Минчанам также напомнили, как тушить такой очаг возгорания.