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От выставки техники до мастер-классов. Акция МЧС собрала минчан на масштабный интерактив

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
31 октября 2026, 20:23

От выставки техники до мастер-классов. Акция МЧС собрала минчан на масштабный интерактив

Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС
Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС
Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабное обучающее мероприятие в рамках республиканской профилактической акции "За безопасность вместе" развернулось на площади у комплекса "Чижовка-Арена" в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. 

Для жителей и гостей столицы здесь функционировали многочисленные тематические локации и интерактивные зоны, организованные Минским городским управлением МЧС.
Повышенный интерес у многих вызвала выставка современной пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Сотрудники МЧС наглядно продемонстрировали технические возможности специального гидравлического инструмента, который задействуют при деблокировке пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Спасатели показали, как происходит перекусывание массивных металлических конструкций.
Представители Белорусского добровольного пожарного общества рассказали гостям о необходимости установки автономных пожарных извещателей в жилом фонде, представив примеры того, как прибор минимизирует риски гибели людей при раннем задымлении. 
Сотрудники аварийной службы УП "Мингаз" провели мастер-класс, на котором показали, чем опасно попадание воды в кипящее масло: пламя вспыхивает мгновенно. Минчанам также напомнили, как тушить такой очаг возгорания.
Активное содействие в координации площадок оказали активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, члены военно-патриотического клуба МЧС, а также представители территориального центра социального обслуживания населения Заводского района Минска. Волонтеры организовали тематические мини-викторины, помогли гостям осваивать интерактивные тренажеры и вручили каждому памятную наглядно-изобразительную продукцию.-0-
Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС
Теги
акция Минск МЧС
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