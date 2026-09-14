От томатов до моченого чеснока. В Минске открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции 

"Мы предлагаем восемь видов томатов, огурцы, цветную капусту, брокколи, а также яблоки, сливу. Всегда пользуется спросом картофель, и в этом году он порадовал урожайностью. Делаем ставку на сорта "Миа", "Коломбо", "Пароли" - все очень вкусные, желтенькие, разваристые. Их крупные клубни хорошо подходят и для приготовления драников", - рассказала хозяйка подворья из Слуцка Екатерина.

Владельцы усадьбы из Столинского района Михаил и Анна около 20 лет занимаются сельским хозяйством. "Предлагаем перцы, баклажаны, томаты, огурцы, сливу. Чуть позже подвезем картофель, белокочанную капусту, зелень, лук - все, что войдет в микроавтобус", - рассказали хозяева.

В этом году работа будет организована на 92 площадках с 14 сентября по 15 ноября. Как сообщалось ранее, ярмарки выходного дня в столице будут работать с 19 сентября по 6 декабря.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции, а уже 19 сентября в городе стартуют сезонные ярмарки выходного дня, передает корреспондент БЕЛТА.Как рассказали в администрации Московского района, для удобства горожан в шаговой доступности в жилых микрорайонах вплоть до 15 ноября ежедневно будут работать 12 точек продаж сельскохозяйственной продукции от производителей. География представленных в столице белорусских овощей и фруктов - от населенных пунктов Минской области до Брестского и Гродненского регионов.Одна из таких площадок заработала по улице Есенина. Сельхозпроизводителей в первый день немного, однако прилавки изобилуют разнообразием и свежестью сезонного товара.Супруги утверждают, что выращивание овощей - это работа без выходных и праздников. "Сезон у нас начинается сразу после Нового года с высева семян в доме. При наступлении благоприятной погоды пересаживаем рассаду в грунт. Перца, например, у нас в этом году 20 га. Баклажанов примерно 80 соток. Год хороший, урожайный, труды не пропали даром. Да и покупатели охотно берут нашу продукцию, так что не жалуемся", - рассказала Анна.Жители Гродненской области пусть и на заслуженном отдыхе, но без дела не сидят: выращенную на своем участке продукцию везут горожанам. "Для нас ярмарки, в которых мы принимаем участие уже лет десять, - это праздник, а еще возможность отдохнуть. Везем свой мед, помидоры, яблочки, квашеную капусту, моченые чеснок и огурцы. Вырастили и излишками хотим с людьми поделиться, - рассказала Елена Ивановна. - И мед наш хорош, от простуды лечит. Пчелы брали пыльцу с иван-чая в лесу. Такой мед долго не кристаллизуется и остается прозрачным".