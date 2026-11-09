От техники до цифровизации городского хозяйства. Минск и Бишкек укрепляют сотрудничество

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2008 года Минск и Бишкек связывают побратимские отношения, и новый импульс взаимодействию между столицей Беларуси и Кыргызстана придаст подписание Дорожной карты торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Мингорисполкомом и мэрией города Бишкека на 2027-2028 годы. Это отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников на встрече с заместителем мэра Бишкека Муратбеком Атаем, передает корреспондент БЕЛТА.





Беларусь и Кыргызстан связывают отношения союзничества и партнерства, основанные на взаимном уважении, доверии и стремлении к совместному развитию. "Мы высоко ценим возможность развивать прямые контакты между Минском и Бишкеком. Уверен, что сегодняшняя встреча поможет нам согласовать направления сотрудничества по ряду областей, а также послужит созданию прочного фундамента для его динамичного развития на долгосрочную перспективу", - подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома.

За девять месяцев 2026 года ОАО "МТЗ" поставило в Кыргызстан 43 единицы техники на сумму свыше $1 млн, в июне текущего года был подписан контракт на поставку 82 тракторов на сумму $2 млн. Знаковым примером промышленного белорусско-кыргызского взаимодействия стало открытие совместного сборочного производства масляных трансформаторов ОАО "МЭТЗ им. В.И. Козлова" и компании "КыргызТрансформатор". Страны развивают сотрудничество в сфере фармацевтики и высокотехнологичного сектора, а также контакты на потребительском рынке. За девять месяцев 2026 года ОАО "МТЗ" поставило в Кыргызстан 43 единицы техники на сумму свыше $1 млн, в июне текущего года был подписан контракт на поставку 82 тракторов на сумму $2 млн. Знаковым примером промышленного белорусско-кыргызского взаимодействия стало открытие совместного сборочного производства масляных трансформаторов ОАО "МЭТЗ им. В.И. Козлова" и компании "КыргызТрансформатор". Страны развивают сотрудничество в сфере фармацевтики и высокотехнологичного сектора, а также контакты на потребительском рынке.





В свою очередь заместитель мэра Бишкека Муратбек Атай подчеркнул, что делегация Кыргызстана (в ее состав входят и представители деловых кругов страны), прибывшая в Минск в том числе для участия в I Форуме регионов Беларуси и Кыргызстана, уже успела познакомиться с белорусской столицей.





"Для нас большая честь посетить город Минск, познакомиться с его историей, посмотреть, как он развивается. Порадовала его чистота и высокая культура горожан. Уверен, что у нас есть все возможности вывести сотрудничество на новый уровень, наполнив его конкретными инициативами и взаимовыгодными проектами в различных сферах. Для нас важно, чтобы отношения в том числе строились на уровне предприятий", - отметил Муратбек Атай. Он также рассказал, что Бишкек активно развивается, в городе насчитывается свыше 1,7 тыс. различных строительных площадок, и компетенции Минска могут быть полезны как в области возведения жилья, создания удобных для жителей городских пространств, так и в таком направлении, как цифровизация городского хозяйства.

Сегодня делегация Кыргызстана планирует посетить МАЗ, побывать на строительных площадках Минска, познакомиться с особенностями ведения городского хозяйства.-0-