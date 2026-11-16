16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Государственный саннадзор Гомельской области выявил факты реализации отдельных партий недоброкачественной продукции импортного производства. Об этом сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Во время проверочных выездов специалисты выявили 10 наименований товаров, не соответствующих установленным требованиям безопасности. В их числе подсолнечно-арахисовая халва в упаковке по 500 г. Срок годности импортной сладости был актуален, однако сам продукт не отвечал требованиям по физико-химическому показателю "кадмий". По этой же причине были изъяты из торговли и партии подсолнечной халвы, в том числе заявленного премиального качества, других российских производителей.



Убрана с прилавков и партия огурцов урожая 2026 года с превышением показателя "нитраты".



Обратили внимание специалисты и на витрины с промтоварами. Вопросы возникли по качеству силиконовой формы для запекания домашних сосисок и колбасок китайского производства. Товар не соответствовал установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю "миграция метанола в модельную среду". Наборы шампуров из коррозионностойкой стали и металлические столовые вилки не прошли проверку по "миграции железа в модельную среду", комплект алюминиевых форм - по "миграции марганца в модельную среду".



В списке изъятых товаров - наборы носков и детские брюки школьной группы. Это продукция производителей не только ближнего, но и дальнего зарубежья.



"По выявленным фактам несоответствия продукции установленным требованиям безопасности госсаннадзором Гомельской области приняты необходимые меры. Товары изъяты из реализации, их дальнейшее обращение не допущено", - подчеркнули в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0-