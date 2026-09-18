От сигаретного каравана до афер с кормами. Какие нелегальные схемы вычисляли гомельские таможенники 

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно сотрудники Гомельской таможни выявляют несколько тысяч административных правонарушений. Наиболее крупные факты и эпизоды за последние годы назвал заместитель начальника Гомельской таможни Олег Швед на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.



Олег Швед отметил тенденции по административным правонарушениям, связанным с таможенным законодательством. "В 1990-е годы был вал нарушений, связанных с незаконным перемещением через границу. В основном граждане намеревались проследовать обходными путями, мимо таможенных органов. Практически караванами шли. Сейчас же это единичные факты. В настоящее время в большинстве раскрываем схемы экономического характера. Все они обусловлены финансовой составляющей - субъекты пытаются уклониться от таможенных платежей", - акцентировал он.



К примеру, в начале 2020-х на ведомственный пункт таможенного оформления в Гомеле прибыли десять грузовиков с сигаретами. Маршрут большегрузов был проложен из ОАЭ в Болгарию через Беларусь и далее в Узбекистан. "У работников таможни возник обоснованный вопрос о выверенности такой логистики. Маршрут нестандартный, ведь из ОАЭ в Узбекистан есть пути более оптимальные, чем через Гомель. Начали проводить проверку, и оказалось, что указанный в документах экспортер из Болгарии и вовсе не существует, а узбекская сторона, куда направлялся автопоезд, не знала об этой партии сигарет. Да, фирма существовала, однако она занималась поставками овощей и фруктов. Бизнесмены были удивлены тому факту, что к ним идет 10 грузовиков с сигаретами. Решением суда эти товары были конфискованы", - подчеркнул заместитель начальника Гомельской таможни.



Также однажды была раскрыта нелегальная схема одной из фирм, специализирующейся на поставках кормов для животных. Как выяснилось, эти товары завозили из эпидемиологически неблагоприятных регионов соседней страны. Отсутствовали ветеринарные и фитосанитарные сертификаты. "Было порядка 500 поставок на 8 млн рублей, когда под видом кормов завозились отходы пищевой промышленности. По материалам проверки было рассмотрение дела в экономическом суде Гомельской области", - рассказал Олег Швед.



На брифинге шла речь о 35-летии деятельности таможенных органов, борьбе с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела, а также пресечении незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, оружия, культурных ценностей.-0-