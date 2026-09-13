От школ и детсадов до больниц и спортобъектов. Как обновили социальную инфраструктуру в Дзержинске 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная кампания по обновлению социальной инфраструктуры охватила весь район - от школ и детсадов до больниц и спортивных объектов к празднику аграриев "Дажынкі" в Дзержинске. Подробности сообщили БЕЛТА в Минском облисполкоме.



Выполнен масштабный объем ремонтных работ. Так, обновлены 12 учреждений образования - гимназии, школы, детсады, колледж, центр творчества, а также девять объектов культуры, центральная райбольница и районный центр гигиены и эпидемиологии, два спортивных объекта (ДЮСШ и ФОЦ "Единство"), архив кинофотофонодокументов.



Самые многочисленные работы проведены в гимназии №1. Здесь обустроили современный фасад, укреплена отмостка, благоустроена территория с тактильными элементами, обновлены крыша спортзала, душевые и раздевалки бассейна.



В облисполкоме отметили, что на ремонт соцобъектов направлено 11,9 млн рублей, еще 12,5 млн - на крупные инвестпроекты.-0-