"У нас более 1 га земли, много полей с различными растениями, из которых делают корм для жителей нашего живого уголка - грызунов, птиц и других животных. В этом году 207 учащихся из разных школ пришли в наш центр на занятия, это можно сделать на учебной практике", - рассказала Злата.-0-

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре допобразования детей и молодежи выбрали победителей республиканского конкурса "Хозяева земли родной", передает корреспондент БЕЛТА.В финале конкурса 200 человек, среди которых учащиеся и педагоги, защитили свои проекты и рассказали об опыте по наведению и поддержанию порядка на территориях учреждений образования, сельхозработах, в том числе по выращиванию растений.Заместитель начальника главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики - начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская отметила, что конкурс объединил неравнодушных к тому, что происходит в их родной стране."Все проекты, одержавшие победу, еще раз доказали, что наша молодежь реально переживает и хочет, чтобы наша страна была красивой, благоустроенной", - сказала она.Начальник управления также добавила, что "Хозяева земли родной" - логичное продолжение республиканского проекта, который когда-то был объявлен главой государства, "Сады надежды". "Но "Сады" - сбор сельхозпродукции, а "Хозяева земле родной" - ваш личный вклад в красоту Беларуси. Убеждена, что конкурсу быть и дальше, и ваши проекты и обустроенные территории поселков, учебных заведений останутся надолго и будут дальше цвести, расширяться и радовать наше население", - отметила Татьяна Симановская.Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников образования и науки Оксана Василевич подчеркнула, что конкурс хоть и молодой, но своим масштабом, количеством участников и результатам, которых удалось достичь, зарекомендовал себя с лучшей стороны."Профсоюз будет и дальше поддерживать самых активных членов, тех, для кого любовь к родной земле - не просто слова, а поступки, действия, которые воплотились в благоустройстве своей малой Родины", - заключила она.Директор Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Елена Онуфрович назвала награждение настоящим праздником патриотизма."Здесь собрались те люди, которые на практике ежедневно доказывают, что любят свой край и делают все, чтобы он был еще прекраснее. Сегодня особенно отрадно видеть и связь поколений, учреждений образования. Мы сделаем все, чтобы больше ребят в будущем были награждены на этой сцене", - анонсировала организатор.Алина Белая и Валерия Зимич представляли проект Гомельского государственного аграрно-технического колледжа и заняли первое место среди учреждений среднего специального образования."Наши мастера живут своей профессией - одна из них 48 лет занимается своим делом. Она поверила в нас и позвала поучаствовать в этом конкурсе. В нашем колледже учатся на овощеводов и выполняют руками большое количество работы, реализуется большой объем продукции. Взращиваем ее от самой семечки до взрослых растений, пересаживаем их в теплицы и клумбы, продаем местному населению свою рассаду, ездим в подсобные хозяйства и помогаем с уборкой урожая, сажаем цветы, благоустраиваем территорию. Об этом мы и рассказали в своей заявке", - поделилась Алина.Среди учреждений общего среднего образования лучшими стали ученики средней школы №1 им.И.С.Полевого в Докшицах. Алина Шингарева и Мирослава Гущик рассказали, что вместе с классом постоянно выращивают растения и овощи, даже есть свой способ подвязки томатов. "Наши выпускники в прошлом году высадили "Сад надежды" - 11 кустов черной смородины и 6 яблонь. Во время некоторых занятий мы посещали различные предприятия, смотрели, как готовят хлеб и производят сельхозтехнику", - дополнила школьница.Среди учреждений допобразования детей и молодежи победителем стал проект филиала "Эколого-биологический" Слуцкого центра детского творчества и экологии. Ученики Эльвира Яненко и Злата Колодич делали ролик, в котором рассказали о жизни экоцентра.