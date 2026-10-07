От сельского хозяйства до образования. Минская область налаживает сотрудничество с Кахетией





Поездка делегации Минского облисполкома во главе с председателем Алексеем Кушнаренко в Грузию началась со встречи с предпринимателями в крупнейшем аграрном регионе - Кахетии. На повестку дня были вынесены вопросы сотрудничества в сфере производства сельхозпродукции, выращивания крупного рогатого скота и голубики, а также поставок торфа и удобрений.





"Минская область обладает серьезными компетенциями в сельском хозяйстве, а Беларусь - один из лидеров по добыче торфа. Часть продукции используется не как топливо, а в растениеводстве. У нас уже разработано около 50 рецептур торфяных субстратов для различных культур, в том числе для голубики, томатов и огурцов. При этом мы можем адаптировать состав под конкретную культуру и климатические условия. Поэтому готовы обсуждать не только поставки торфа, но и создание продукции непосредственно под потребности грузинских производителей, вплоть до выпуска под их брендом. Здесь есть возможности для серьезной кооперации", - отметил Алексей Кушнаренко.





Грузинские предприниматели выразили заинтересованность в белорусской продукции. Торф используют при выращивании голубики, саженцев, цветов и деревьев. Среди условий для расширения закупок - конкурентные цена и качество, а также удобная логистика.





Также сегодня представители Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка и Профессионального колледжа "Престиж" в городе Телави подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом и методиками подготовки специалистов, стажировки и профессиональные консультации для педагогов. Колледжи также намерены развивать практическое обучение и внедрять современные технологии - от ветеринарии до ИТ-решений в сельском хозяйстве.





"Самое главное в наших отношениях - люди, молодежь. Наши деды, прадеды, отцы дружили между собой, и важно передать эту традицию молодому поколению. Молодые люди должны общаться, узнавать историю и культуру друг друга, видеть конкретные совместные проекты. Именно поэтому мы считаем соглашение между колледжами не просто формальным документом, а началом практического сотрудничества", - подчеркнул председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итогом визита делегации Минской области в Грузию должно стать подписание дорожной карты на 2026-2028 годы по реализации соглашения между Минским облисполкомом и Администрацией главы Кахетии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.