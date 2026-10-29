От сельского хозяйства до деревообработки. Минская область активизирует региональное сотрудничество с Узбекистаном

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С учетом интересов узбекской стороны в программу визита делегации включен ряд объектов: котельной, работающей на местных видах топлива, предприятий по производству продуктов питания, мебели, фермерского хозяйства, исторических и культурных объектов. "Минская область заинтересована в поставках из Ферганской области фруктов и овощей, сырья для легкой промышленности. Мы готовы рассмотреть все предложения для сотрудничества, которые будут иметь взаимный интерес", - рассказал Алексей Кушнаренко.





Хайрулло Бозаров подчеркнул, что благодаря инициативе глав Беларуси и Узбекистана ведется активное взаимодействие между регионами двух стран. "Ферганская область работает с Минской областью, с которой определены многие направления сотрудничества. И сегодняшний наш визит уже дал конкретные результаты", - подчеркнул он. В ходе встречи был подписан план мероприятий на 2026-2028 годы по реализации действующего соглашения между Минским областным исполнительным комитетом и Хокимиятом Ферганской области.





Участники мероприятия в ходе телемоста смогли увидеть церемонию закладки первого камня под фундамент будущего завода в Ферганской области по производству топливных пеллет из отходов хлопка, а также открытия логистического склада пиломатериалов белорусского производства, первый состав с которыми уже отправлен из Беларуси в Узбекистан. В будущем здесь планируют открыть кластер по производству мебели.





Товарооборот Минской области и Узбекистана за восемь месяцев 2026 года составил более $170 млн и увеличился на 23%. Поставки сахара из центрального региона Беларуси за 2026 год выросли почти в пять раз, молока и сливок - в два раза, говядины и лекарств - в полтора. Также из Минской области импортируется значительное количество товаров легкой промышленности и медикаментов.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках недавнего визита делегации центрального региона в Узбекистан были подписаны соглашения о сотрудничестве между Минской и Ферганской областями, а сегодня в ходе встречи председателя Миноблисполкома Алексея Кушнаренко и хокима Ферганской области Хайруллы Бозарова был подписан план мероприятий на 2026-2028 годы по реализации действующего соглашения, передает корреспондент БЕЛТА.