От робототехники до творчества. Как развивается допобразование в Гродненской области

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области эффективно функционирует система дополнительного образования детей и молодежи, в основе которой лежат их занятость и создание условий для самореализации. Об этом на заседании комиссии по социальным вопросам Гродненского областного Совета депутатов "Об организации дополнительного образования учащихся в Гродненской области" сказала председатель областного Совета депутатов Елена Пасюта, передает корреспондент БЕЛТА.





"В основу дополнительного образования детей и молодежи положен самый главный фактор - занятость и создание условий для самореализации, творчества, развития интеллектуального потенциала детей. В этом плане у нас все достаточно сбалансировано, системно. На протяжении ряда лет создаются условия в учреждениях образования, культуры, дополнительного образования. Дети успешно демонстрируют свои таланты на всех конкурсах и мероприятиях разного уровня", - сказала Елена Пасюта.





Председатель облсовета депутатов заметила, что дети достаточно много времени проводят в интернете и соцсетях, выражают себя как блогеры. "Мы как взрослые понимаем, что эти процессы должны быть урегулированы. Нас как депутатов, конечно, это беспокоит. Какие еще формы работы можно предложить, чтобы ребята могли обучаться дополнительным навыкам, компетенциям и понимать, что они тоже могут приносить пользу обществу. Очень широк спектр форм работы по дополнительному образованию детей и молодежи, активно и результативно работают школы искусств, дворцы творчества детей и молодежи, кружки, факультативные занятия, благодаря которым они могут не только повысить свой интеллектуальный уровень, но и найти возможности для самовыражения", - пояснила она.





По словам Елены Пасюты, допобразование особую значимость приобретает и во время каникул. "Это возможность дополнительно получить образование, быть занятым. Родители на рабочих местах, и, конечно, они волнуются, чтобы дети были заняты и были под присмотром, - добавила она. - Организуется огромное количество лагерей, пришкольных лагерей, где педагоги уделяют внимание каждому ребенку".





Как рассказал начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, в регионе работают 24 учреждения дополнительного образования детей и молодежи. "В учреждениях организована работа почти 3 тыс. объединений по интересам, в которых занято более 33 тыс. детей. Также такая работа ведется на базе учреждений общего среднего образования: более 3,2 тыс. объединений по интересам с охватом более 41,6 тыс. детей. В детских садах работают более 4,9 тыс. объединений, в них занимаются 45 тыс. воспитанников. В колледжах - 191 объединение, охват практически 3 тыс. человек", - рассказал он.





В учреждениях области на начало года реализуется 1450 программ по 15 профилям, что позволяет удовлетворить разные интересы и потребности. Самым востребованным остается художественное направление. Увеличивается количество современных объединений: робототехника, искусственный интеллект, графический дизайн, авиасимуляторы, журналистика, медиатворчество. Также уделено должное внимание развитию технического творчества.-0-