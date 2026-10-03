От поля до зернотока. Как прокуратура Гомельской области инспектирует объекты АПК региона

Маршрут проложен в Буда-Кошелевский район. Прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Кирилл Кулаженко подчеркивает: агропредприятия в эти дни продолжают уборку кукурузы на силос, а также ведут заготовку кормов в силосно-сенажные траншеи. Все нюансы этих работ - в зоне особого внимания."Заготовка травяных кормов - один из наиболее важных сельскохозяйственных процессов, обеспечивающих крупный рогатый скот необходимыми питательными веществами, а также напрямую влияющими на иммунитет животных, суточные привесы и объемы надоев. Органами прокуратуры области на постоянной основе осуществляются проверки исполнения законодательства, регулирующего эти процессы", - обозначает направления работы прокурор.В сельхозпредприятии "Андреевка" погожие осенние дни используют по максимуму. Уже с самого утра вся техника - в поле.На мехдворе - буквально пара человек. Работники прокуратуры ознакомились с обстановкой в боксах, где проводят ремонт техники. К слову, на предприятии отметили: хозяйство в технике не нуждается.За состояние всего парка, который насчитывает почти 60 единиц, отвечает инженерная служба. Как рассказал главный инженер Роман Козлов, прямо сейчас идет обслуживание посевного агрегата. Впрочем, к решению оперативных задач здесь всегда готовы.Обслуживание и ремонт техники и агрегатов стараются проводить своими силами. Рациональный хозяйственный подход и толковые специалисты позволяют экономить время и ресурсы. "За счет собственных средств стараемся проводить оперативные ремонты прямо в полевых условиях. У нас есть выездная бригада слесарей: они берут запасные части со склада и на месте помогают устранять неполадку. Даже сварочные работы проводим в поле, чтобы не тратить драгоценное время на заезды в мастерские", - поясняет Роман Козлов.В этом году парк техники пополнили зерноуборочный и кормоуборочный комбайны. "Он (кормоуборочный. - Прим. БЕЛТА) уже сейчас задействован в работе. Новая техника позволяет бесперебойно заготавливать корма. И в целом на уборке показывает себя достаточно хорошо", - заверил главный инженер.Далее рейдовая группа прокуроров оценила ход уборки кукурузы в поле.В центре внимания - соблюдение технологий при заготовке кормов и хранении зерна.Уборочная техника идет в паре с большегрузом. На несколько минут комбайн останавливают, чтобы оценить оснащение борта средствами безопасности.Один из первых вопросов - о наличии огнетушителя. Ответ мгновенный, хоть и неоднозначный: "Нет огнетушителя. Наверное, выпал и потерялся". Механизатор сконцентрировался на уборке "королевы полей" и не обратил внимание, что его "помощник" по теме безопасности отсутствует в отведенном ему на борту месте. Не было у него и аптечки. Не оказалось этого обязательного атрибута и на борту другого экипажа.Прокуроры сделали отметки - вопросы затем адресуют тем, кто выпускает технику на линию.Впрочем, от внимания проверяющих не ускользнули и погрешности проведения и фиксирования показателей медосвидетельствования водителей перед выходом на смену.На другом поле убирают кукурузу на зерно. Директор агропредприятия Николай Рупека подтверждает: кормозаготовка идет активными темпами."Продолжаем уборку кукурузы на силос и на зерно. С площади 2,5 тыс. га нам осталось убрать чуть больше 1 тыс. га. В этом году кукуруза на силос дает порядка 250-350 ц/га в зависимости от массивов, кукуруза на зерно - от 120 ц/га. Это хорошие показатели. И само качество кукурузы достойное. 100% зерно будет хорошим. Это и плюс к прошлому году, а также хороший объем денежных средств", - акцентирует он.Руководитель заверяет: для хранения силоса есть необходимый объем траншей, который позволяет сохранить порядка 30 тыс. т. "Это плановая цифра для обеспечения нашего животноводства", - говорит он.В одной из траншей техника утрамбовывает зеленую массу. Прокурор проверил качество силоса.Сделаны необходимые замеры - все в норме. А вот на другом объекте возникли вопросы к соблюдению технологии закладки и герметичности условий хранения кормов.Рейдовая группа побывала и на зернотоке."У нас есть две свои сушилки, которые позволяют оперативно сушить весь объем до идеальной кондиции и закладывать на хранение. В этом году планируем заготовить на зерно более 3 тыс. т кукурузы", - рассказывает Николай Рупека.Горы налитого зерна, которое только доставили с полей, отливает золотом.Руководитель с хозяйским подходом и аграрным упорством продвигает коллектив к достойному результату. В "Андреевке" стремятся получить эффект от каждого массива земли. Так, в этом году провели своего рода аграрный эксперимент.Теперь на двух участках в эти октябрьские дни цветет подсолнечник. Эту масличную культуру высадили после уборки озимого ячменя на 85 га. Рациональные решения позволят получить с одного клина два урожая за сезон.Не умаляя значения аграрных подходов в хозяйстве, работники прокуратуры указали на выявленные точечные недочеты. Они внесены в акт реагирования и подлежат немедленному устранению.Как пояснили в областной прокуратуре, в целом хозяйства региона показывают неплохой уровень готовности и рачительный подход. Однако нередко вскрываются и факты грубых нарушений: отсутствие достаточного количества исправной техники, погрешности технологии заготовки кормов, а также игнорирование правил пожарной безопасности.В каждом случае ситуация остается на контроле. Работники прокуратуры продолжают рейды.БЕЛТА.-0-