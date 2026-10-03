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От поля до зернотока. Как прокуратура Гомельской области инспектирует объекты АПК региона

Опубликовано:

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Регионы
03 октября 2026, 21:44

От поля до зернотока. Как прокуратура Гомельской области инспектирует объекты АПК региона

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Аграрии юго-восточного региона постепенно приближаются к завершению осенней страды. Темпы наработаны, их поддерживают еще с весны и лета. Один вид полевых работ сменяется другим, а технологическая дисциплина, обеспечение сохранности урожая и безопасных условий труда - прямые и неизменные обязанности специалистов в каждом хозяйстве без скидок на сезонность. Чтобы в течение будней в хозяйствах не упускали из виду важные требования и нормы, представители прокуратуры Гомельской области выезжают на места и точечно проверяют важные для самих аграриев, техники и объектов, а также обеспечения продовольственной безопасности нюансы. Корреспондент БЕЛТА присоединилась к рейдовой группе.
Маршрут проложен в Буда-Кошелевский район. Прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Кирилл Кулаженко подчеркивает: агропредприятия в эти дни продолжают уборку кукурузы на силос, а также ведут заготовку кормов в силосно-сенажные траншеи. Все нюансы этих работ - в зоне особого внимания.
"Заготовка травяных кормов - один из наиболее важных сельскохозяйственных процессов, обеспечивающих крупный рогатый скот необходимыми питательными веществами, а также напрямую влияющими на иммунитет животных, суточные привесы и объемы надоев. Органами прокуратуры области на постоянной основе осуществляются проверки исполнения законодательства, регулирующего эти процессы", - обозначает направления работы прокурор.
В сельхозпредприятии "Андреевка" погожие осенние дни используют по максимуму. Уже с самого утра вся техника - в поле. 
На мехдворе - буквально пара человек. Работники прокуратуры ознакомились с обстановкой в боксах, где проводят ремонт техники. К слову, на предприятии отметили: хозяйство в технике не нуждается.
За состояние всего парка, который насчитывает почти 60 единиц, отвечает инженерная служба. Как рассказал главный инженер Роман Козлов, прямо сейчас идет обслуживание посевного агрегата. Впрочем, к решению оперативных задач здесь всегда готовы. 

Обслуживание и ремонт техники и агрегатов стараются проводить своими силами. Рациональный хозяйственный подход и толковые специалисты позволяют экономить время и ресурсы. "За счет собственных средств стараемся проводить оперативные ремонты прямо в полевых условиях. У нас есть выездная бригада слесарей: они берут запасные части со склада и на месте помогают устранять неполадку. Даже сварочные работы проводим в поле, чтобы не тратить драгоценное время на заезды в мастерские", - поясняет Роман Козлов. 
В этом году парк техники пополнили зерноуборочный и кормоуборочный комбайны. "Он (кормоуборочный. - Прим. БЕЛТА) уже сейчас задействован в работе. Новая техника позволяет бесперебойно заготавливать корма. И в целом на уборке показывает себя достаточно хорошо", - заверил главный инженер.
Далее рейдовая группа прокуроров оценила ход уборки кукурузы в поле. 
В центре внимания - соблюдение технологий при заготовке кормов и хранении зерна. 
Уборочная техника идет в паре с большегрузом. На несколько минут комбайн останавливают, чтобы оценить оснащение борта средствами безопасности. 
Один из первых вопросов - о наличии огнетушителя. Ответ мгновенный, хоть и неоднозначный: "Нет огнетушителя. Наверное, выпал и потерялся". Механизатор сконцентрировался на уборке "королевы полей" и не обратил внимание, что его "помощник" по теме безопасности отсутствует в отведенном ему на борту месте. Не было у него и аптечки. Не оказалось этого обязательного атрибута и на борту другого экипажа. 
Прокуроры сделали отметки - вопросы затем адресуют тем, кто выпускает технику на линию. 
Впрочем, от внимания проверяющих не ускользнули и погрешности проведения и фиксирования показателей медосвидетельствования водителей перед выходом на смену. 
На другом поле убирают кукурузу на зерно. Директор агропредприятия Николай Рупека подтверждает: кормозаготовка идет активными темпами. 
"Продолжаем уборку кукурузы на силос и на зерно. С площади 2,5 тыс. га нам осталось убрать чуть больше 1 тыс. га. В этом году кукуруза на силос дает порядка 250-350 ц/га в зависимости от массивов, кукуруза на зерно - от 120 ц/га. Это хорошие показатели. И само качество кукурузы достойное. 100% зерно будет хорошим. Это и плюс к прошлому году, а также хороший объем денежных средств", - акцентирует он. 
Руководитель заверяет: для хранения силоса есть необходимый объем траншей, который позволяет сохранить порядка 30 тыс. т. "Это плановая цифра для обеспечения нашего животноводства", - говорит он.
В одной из траншей техника утрамбовывает зеленую массу. Прокурор проверил качество силоса. 
Сделаны необходимые замеры - все в норме. А вот на другом объекте возникли вопросы к соблюдению технологии закладки и герметичности условий хранения кормов.
Рейдовая группа побывала и на зернотоке. 
"У нас есть две свои сушилки, которые позволяют оперативно сушить весь объем до идеальной кондиции и закладывать на хранение. В этом году планируем заготовить на зерно более 3 тыс. т кукурузы", - рассказывает Николай Рупека.
Горы налитого зерна, которое только доставили с полей, отливает золотом. 
Руководитель с хозяйским подходом и аграрным упорством продвигает коллектив к достойному результату. В "Андреевке" стремятся получить эффект от каждого массива земли. Так, в этом году провели своего рода аграрный эксперимент. 
Теперь на двух участках в эти октябрьские дни цветет подсолнечник. Эту масличную культуру высадили после уборки озимого ячменя на 85 га. Рациональные решения позволят получить с одного клина два урожая за сезон.
Не умаляя значения аграрных подходов в хозяйстве, работники прокуратуры указали на выявленные точечные недочеты. Они внесены в акт реагирования и подлежат немедленному устранению.
Как пояснили в областной прокуратуре, в целом хозяйства региона показывают неплохой уровень готовности и рачительный подход. Однако нередко вскрываются и факты грубых нарушений: отсутствие достаточного количества исправной техники, погрешности технологии заготовки кормов, а также игнорирование правил пожарной безопасности.
В каждом случае ситуация остается на контроле. Работники прокуратуры продолжают рейды.
БЕЛТА.-0-
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