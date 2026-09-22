От небольших модулей к новейшим технологиям. В Гродно прошло торжество ко Дню таможенника 

22 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выявлено 7 тыс. административных таможенных правонарушений, изъято 230 кг наркотиков - с какими результатами встречает 35-летие таможенных органов страны Гродненская региональная таможня, рассказали на торжественном мероприятии в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА."За относительно небольшой отрезок времени таможенной службе пришлось пройти непростой путь. Начав работу буквально за столами у дороги, затем в небольших модулях, мы пришли к современной инфраструктуре: от бумажного документооборота перешли в новейшим информационным технологиям, в нашем распоряжении сегодня самые современные средства технического контроля, которые позволяют выполнять должностные обязанности четко, своевременно и качественно", - отметил в беседе с журналистами начальник Гродненской региональной таможни Александр Пихун.Руководитель региональной таможни подчеркнул, что выполнена основная задача по поступлению средств в бюджет страны. Результативно сработали гродненские таможенники в сфере правоохранительной деятельности: с начала года возбуждено 56 уголовных дел по материалам таможенных органов, выявлено порядка 7 тыс. правонарушений. Сотрудники таможни изъяли у нарушителей более 230 кг наркотиков и психотропных веществ.Александр Пихун особо остановился на событиях последнего пятилетия, когда гродненским таможенникам приходилось работать в сложных условиях внешнего давления. По его мнению, это закалило коллектив, дало толчок к ускоренному развитию.Поздравить коллектив таможни с профессиональным праздником и 35-летием образования таможенных органов Беларуси пришли помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак, представители руководства правоохранительных структур региона. "Для Гродненской региональной таможни юбилейный год является успешным. Несмотря на сложную обстановку, по итогам 8 месяцев обеспечено пополнение бюджета в рамках установленных показателей. Эффективно выполняется задача по защите экономических интересов страны. Залог успешной работы ведомства - профессиональный, компетентный, преданный делу коллектив гродненских таможенников", - сказал он.Константин Бурак отметил, что в регионе продолжает активно развиваться таможенная инфраструктура. В прошлом году завершена масштабная реконструкция пункта пропуска "Берестовица", в пункте пропуска "Каменный Лог" внедрена автоматизированная система распознавания регистрационных знаков, запланирована масштабная реконструкция. Это наглядный пример того, как создаются достойные условия для несущих службу на границе и для тех, кто ее пересекает.Эффективность совместной работы по защите интересов государства отметили представители руководства взаимодействующих правоохранительных структур: многие успешные операции были проведены общими усилиями нескольких ведомств.О том, как совершенствуется год за годом таможенная инфраструктура, внедряются новые технологии, становятся более комфортными условия в пунктах пропуска говорили и молодые сотрудники таможни, и ветераны. Лучшие работники отмечены наградами, всего к 35-летию таможенных органов Беларуси поощрены 150 сотрудников Гродненской региональной таможни.По завершении торжества его участники возложили цветы к памятнику советским воинам и партизанам в центральном городском парке.-0-