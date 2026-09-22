От квадроциклов и дронов до миномета. Под Гомелем прошли учения подразделений теробороны

Действовали подразделения согласно легенде по плану учебных сборов с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска. Акцент - на выполнении мероприятий особого правового режима с учетом современных реалий, отражение наступления условного противника.
По легенде в четыре часа утра был совершен прорыв участка государственной границы. Условный противник - вооружен. Географически укрепленный район, где развернулось действо, имеет стратегическую локацию. Команды отдавались из взводно-опорного пункта с системой траншей и окопов, а также позиций для техники. Эпизод отработан силами подразделений территориальных войск во взаимодействии с внутренними войсками и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте. Также отработан алгоритм эвакуации условного раненого на квадроцикле, оказания первой помощи.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко оценил уровень действий подразделений территориальных войск. По его словам, такие учения - наработка инструментария для действий в различных ситуациях. Он отметил, что сейчас в Вооруженных Силах, в органах территориальной обороны самый пик подготовки. "Мы вышли на этап совместных учений и мероприятий, на которых оттачиваем вопросы взаимодействия по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны, чтобы повысить уровень подготовки и обучить офицеров, штабы руководить подразделениями, а личный состав научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, в сложной радиоэлектронной обстановке", - рассказал он.
"Сегодня на командно-штабном учении с органами управления территориальной обороны Гомельской области мы отрабатывали вопросы, присущие современному ведению боевых действий в рамках специальной военной операции в Украине. Это действия штурмовиков, активное использование дронов для поражения бронеобъектов, укрытий и других помещений, поиск и ведение разведки с использованием таких средств подвижности, как мотоциклы, квадроциклы и другие элементы, которые применяются в народном хозяйстве и могут быть активно использованы в том числе и для обороны нашего государства", - обратил внимание Павел Муравейко.
Территориальные войска активно отработали эти приемы и навыки, получилось восстановить их достаточно быстро. "Много взрослых мужчин пришли на сборы и с большой охотой и желанием восстанавливали свои навыки. В целом они готовы защищать нашу родину", - добавил первый замминистра обороны.
Как сообщалось, учебные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска, проводятся в юго-восточном регионе по плану с 1 по 25 сентября.-0-
Фото Марины Васильевой