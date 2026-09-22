От квадроциклов и дронов до миномета. Под Гомелем прошли учения подразделений теробороны

Как сообщалось, учебные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска, проводятся в юго-восточном регионе по плану с 1 по 25 сентября.-0-

Фото Марины Васильевой Фото Марины Васильевой

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представители территориальных войск Гомеля и юго-восточного региона отработали действия по ведению обороны на подступах к областному центру, передает корреспондент БЕЛТА.Действовали подразделения согласно легенде по плану учебных сборов с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска. Акцент - на выполнении мероприятий особого правового режима с учетом современных реалий, отражение наступления условного противника.По легенде в четыре часа утра был совершен прорыв участка государственной границы. Условный противник - вооружен. Географически укрепленный район, где развернулось действо, имеет стратегическую локацию. Команды отдавались из взводно-опорного пункта с системой траншей и окопов, а также позиций для техники. Эпизод отработан силами подразделений территориальных войск во взаимодействии с внутренними войсками и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте. Также отработан алгоритм эвакуации условного раненого на квадроцикле, оказания первой помощи.Кроме того, на КПП вблизи южных ворот выполняли задачи сотрудники органов внутренних дел. Подразделения территориальных войск усилили этот участок. Условный противник был уничтожен. Отработка элементов прошла во взаимодействии разнородных сил и средств.Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко оценил уровень действий подразделений территориальных войск. По его словам, такие учения - наработка инструментария для действий в различных ситуациях. Он отметил, что сейчас в Вооруженных Силах, в органах территориальной обороны самый пик подготовки. "Мы вышли на этап совместных учений и мероприятий, на которых оттачиваем вопросы взаимодействия по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны, чтобы повысить уровень подготовки и обучить офицеров, штабы руководить подразделениями, а личный состав научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, в сложной радиоэлектронной обстановке", - рассказал он."Сегодня на командно-штабном учении с органами управления территориальной обороны Гомельской области мы отрабатывали вопросы, присущие современному ведению боевых действий в рамках специальной военной операции в Украине. Это действия штурмовиков, активное использование дронов для поражения бронеобъектов, укрытий и других помещений, поиск и ведение разведки с использованием таких средств подвижности, как мотоциклы, квадроциклы и другие элементы, которые применяются в народном хозяйстве и могут быть активно использованы в том числе и для обороны нашего государства", - обратил внимание Павел Муравейко.Территориальные войска активно отработали эти приемы и навыки, получилось восстановить их достаточно быстро. "Много взрослых мужчин пришли на сборы и с большой охотой и желанием восстанавливали свои навыки. В целом они готовы защищать нашу родину", - добавил первый замминистра обороны.В Гомельской области такие учения проводили несколько лет назад, напомнил начальник Генштаба. "С тех пор ничего не изменилось: дух и настрой стали еще крепче, а учитывая близость к территории Украины, ответственность и желание всего населения юго-восточного региона показывают, что область готова к защите и никому ни пяди своей земли не отдаст. И это не просто слова, это действия и показатели того, как живут и работают здесь люди", - резюмировал Павел Муравейко.