От костела до мельницы: главные свидетели истории агрогородка Ворняны в Островецком районе

"Известны Ворняны с 1391 года как владение короля Владислава Ягайлы, который передал имение Виленскому капитулу. В начале XVI века поселение принадлежало Свирским князьям. Акт на оборудование Ворнянского костела от 15 августа 1508 года подписал Андрей Свирский, который был одним из образованнейших людей своего времени и некоторое время преподавал философию и риторику в Краковском университете", - отметили в учреждении культуры.В конце XVI века имение Ворняны перешло к Яну Абрамовичу, который воспитывался при дворе князя Николая Радзивилла Рыжего. Вместе с Радзивиллами он был одним из лидеров кальвинизма в ВКЛ, и в своем имении в Ворнянах он заложил кальвинистский храм, госпиталь и школу, которые просуществовали до 1654 года.В 1760 году Юрий Абрамович вместе со своей женой Марцианой начал строительство кирпичного костела в честь своего небесного покровителя Георгия (Юрия). После смерти Юрия Абрамовича его жена продолжила активную деятельность по завершению строительства святыни и созданию уникального образца градостроительного ансамбля центра города, который частично сохранился до наших дней.Так, южная и северная стороны площади архитектурного ансамбля были образованы двумя рядами типичных деревянных жилых зданий (16 домов по восемь с каждой стороны), объединенных в единый фасад каменными перегородками с арочными проходами. В состав комплекса входили корчма и торговые ряды. А два фланкирующих костел здания (дом аптекаря и плебания) образуют курданьор с закругленной оградой перед костелом, выходящий на площадь. На западной стороне площади располагался дворцово-парковый комплекс. Двухэтажный каменный дворец и две хозяйственные постройки образовывали передний двор. Дворец был двухэтажный, с двумя короткими флигелями с крыльцами, ведущими в парк.В 1795 году Ворняны перешли в руки Николая Абрамовича. В 1812 году он воевал на стороне французов, получил звание подполковника и вошел в состав Временного правительства ВКЛ. Был участником военных кампаний 1813-1814 годов, являлся кавалером орденов Virtuti Militari и Почетного легиона. "Закончил войну полковником, после войны представил императору Александру I проект виленской шляхты об улучшении положения крестьян. Последние годы жил попеременно в Ворнянах и в своей Виленской резиденции, вел роскошный образ жизни. Погиб 5 октября 1835 года при невыясненных обстоятельствах: по одной версии, покончил жизнь самоубийством, по другой, был убит", - погрузили в историю в местном учреждении культуры."После смерти Николая Абрамовича Ворняны достались его младшему брату Игнатию. Игнатий Абрамович, как и старший брат, был в свое время подполковником наполеоновских войск, принимал участие в военных кампаниях 1809-1814 годов, награжден орденами Virtuti Militari IV степени и орденом Почетного легиона. Позже он перешел на службу к Александру I, воевал на Кавказе, в 1826 году занимал должность адъютанта генерала Паскевича. Поселился в Варшаве, получил чин генерал-лейтенанта российских войск. Работал на различных руководящих должностях, включая генерал-полицмейстера Варшавы и председателя дирекции городских театров. Был женат на баронессе Матильде де Мейлан. Брак с Матильдой был бездетным и, когда в 1867 году Игнатий умер, на нем прервалась линия по мечу", - поделились в музее."В конце XIX века в местечке Ворняны работало народное училище и фельдшерский пункт, кирпичный завод, костел, еврейский молитвенный дом, почтовая станция, 14 торговых лавок, постоялый дом с трактиром, винный склад. Проходили еженедельные торги и 12 ярмарок в год", - рассказали в учреждении культуры.В Первую мировую войну был утрачен дворец в Ворнянах. "И по сей день не совсем ясно, как он выглядел, ибо на протяжении ХІХ - начала ХХ века неоднократно перестраивался. Из описаний, однако, известно, что во дворце была музыкальная капелла, а его интерьеры отличались изысканностью. Облик дворца на берегу пруда в общих чертах представлен на рисунке Наполеона Орды 1870-х годов", - отметили в музее.До наших дней от ансамбля в Ворнянах сохранились костел с плебанией и аптекой, а также несколько жилых домов, мельница и неоготическая башня. Георгиевский костел, доминанта ансамбля, построен в центре Ворнян в 1767-1769 годах по проекту архитектора Августа Косаковского. "Храм представляет собой базилику с двумя башнями, одним нефом с трансептом, что придает костелу форму креста. Несмотря на перестройки ХІХ-ХХ веков и долгие годы использования здания под сельский клуб (после Второй мировой), костел в целом сохранил свой первоначальный облик", - рассказали в учреждении культуры.На территории парка находится мельница, некогда бывшая частью усадьбы Абрамовичей. Здание построено из бутового камня и красного кирпича, с толстыми "изюмными" вставками, имеет полукруглые окна. Это сочетание придает постройке особую выразительность, несмотря на отсутствие декоративных элементов. В 1997-1998 годах был проведен ремонт здания. Какое-то время оно использовалось как зал торжественных мероприятий, но сегодня пустует.На рисунках Наполеона Орды можно заметить перекидной мост - передовое инженерное решение того времени, - который ведет на остров, где расположена Сторожевая башня (ее принято датировать ХІХ веком). "Башня только носит название сторожевой, но таковой никогда не являлась, а служила местом отдыха и выполняла функцию павильона. Ворнянская башня имеет три этажа, а главный вход расположен на втором ярусе. Башня пережила войну и стала главным свидетелем былого величия усадьбы", - рассказали в музее."Что касается моста, то такой в Беларуси встретишь редко. Есть такой и на Августовском канале. Ключевое отличие в том, что мост в Ворнянах - декоративный (изначально мост выполнял практическую функцию - он препятствовал попаданию диких животных на остров), а не функциональный в контексте судоходства. На Августовском канале мосты связаны с обеспечением судоходства", - отметили в учреждении культуры.Несколько лет назад, узнав о конкурсе гражданских инициатив, который объявили областная ассоциация местных Советов депутатов и областной Совет депутатов, коллектив гимназии №1 Островца выступил с идеей принять в нем участие, а выигранный грант направить на благоустройство. Идею поддержали родители гимназистов, жители Островецкого района. В итоге был разработан проект "Маленькі астравок маёй зямлі", который транслирует внимание к малой родине, сохранению объектов историко-культурного наследия.Проект оказался в числе 14 победителей, что, конечно, воодушевило инициаторов. В рамках республиканского субботника и трудовых акций выходного дня все вместе наводили порядок. На средства гранта и спонсоров были проведены ремонт беседки и моста, закуплен декоративный посадочный материал, установлены скамейки, столик. И сегодня башня - привлекательный туристический объект, который остается местом притяжения не только для местных жителей, но и для туристов.Иллюстрации и фото предоставлены Островецким историко-этнографическим музеем,БЕЛТА.-0-