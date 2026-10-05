От костела до мельницы: главные свидетели истории агрогородка Ворняны в Островецком районе

Гродненский регион по праву считается культурной и архитектурной жемчужиной Беларуси, объединяя более семи сотен историко-культурных ценностей, древние замки, королевские резиденции и уникальные памятники зодчества. Богат на достопримечательности и Островецкий район, где расположены, например, Троицкий костел (агрогородок Гервяты), Костел Святого Михаила Архангела (агрогородок Михалишки), здесь же находится республиканский ландшафтный заказник "Сорочанские озера". Среди местечек Островетчины выделяются Ворняны, которые до 1860 года являлись собственностью рода Абрамовичей. Чем уникален агрогородок и какие свидетели истории там сохранились до наших дней, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Островецком историко-этнографическом музее.
"Известны Ворняны с 1391 года как владение короля Владислава Ягайлы, который передал имение Виленскому капитулу. В начале XVI века поселение принадлежало Свирским князьям. Акт на оборудование Ворнянского костела от 15 августа 1508 года подписал Андрей Свирский, который был одним из образованнейших людей своего времени и некоторое время преподавал философию и риторику в Краковском университете", - отметили в учреждении культуры.
В конце XVI века имение Ворняны перешло к Яну Абрамовичу, который воспитывался при дворе князя Николая Радзивилла Рыжего. Вместе с Радзивиллами он был одним из лидеров кальвинизма в ВКЛ, и в своем имении в Ворнянах он заложил кальвинистский храм, госпиталь и школу, которые просуществовали до 1654 года.
В 1760 году Юрий Абрамович вместе со своей женой Марцианой начал строительство кирпичного костела в честь своего небесного покровителя Георгия (Юрия). После смерти Юрия Абрамовича его жена продолжила активную деятельность по завершению строительства святыни и созданию уникального образца градостроительного ансамбля центра города, который частично сохранился до наших дней.
Так, южная и северная стороны площади архитектурного ансамбля были образованы двумя рядами типичных деревянных жилых зданий (16 домов по восемь с каждой стороны), объединенных в единый фасад каменными перегородками с арочными проходами. В состав комплекса входили корчма и торговые ряды. А два фланкирующих костел здания (дом аптекаря и плебания) образуют курданьор с закругленной оградой перед костелом, выходящий на площадь. На западной стороне площади располагался дворцово-парковый комплекс. Двухэтажный каменный дворец и две хозяйственные постройки образовывали передний двор. Дворец был двухэтажный, с двумя короткими флигелями с крыльцами, ведущими в парк.
В 1795 году Ворняны перешли в руки Николая Абрамовича. В 1812 году он воевал на стороне французов, получил звание подполковника и вошел в состав Временного правительства ВКЛ. Был участником военных кампаний 1813-1814 годов, являлся кавалером орденов Virtuti Militari и Почетного легиона. "Закончил войну полковником, после войны представил императору Александру I проект виленской шляхты об улучшении положения крестьян. Последние годы жил попеременно в Ворнянах и в своей Виленской резиденции, вел роскошный образ жизни. Погиб 5 октября 1835 года при невыясненных обстоятельствах: по одной версии, покончил жизнь самоубийством, по другой, был убит", - погрузили в историю в местном учреждении культуры.
"После смерти Николая Абрамовича Ворняны достались его младшему брату Игнатию. Игнатий Абрамович, как и старший брат, был в свое время подполковником наполеоновских войск, принимал участие в военных кампаниях 1809-1814 годов, награжден орденами Virtuti Militari IV степени и орденом Почетного легиона. Позже он перешел на службу к Александру I, воевал на Кавказе, в 1826 году занимал должность адъютанта генерала Паскевича. Поселился в Варшаве, получил чин генерал-лейтенанта российских войск. Работал на различных руководящих должностях, включая генерал-полицмейстера Варшавы и председателя дирекции городских театров. Был женат на баронессе Матильде де Мейлан. Брак с Матильдой был бездетным и, когда в 1867 году Игнатий умер, на нем прервалась линия по мечу", - поделились в музее.
"В конце XIX века в местечке Ворняны работало народное училище и фельдшерский пункт, кирпичный завод, костел, еврейский молитвенный дом, почтовая станция, 14 торговых лавок, постоялый дом с трактиром, винный склад. Проходили еженедельные торги и 12 ярмарок в год", - рассказали в учреждении культуры.
В Первую мировую войну был утрачен дворец в Ворнянах. "И по сей день не совсем ясно, как он выглядел, ибо на протяжении ХІХ - начала ХХ века неоднократно перестраивался. Из описаний, однако, известно, что во дворце была музыкальная капелла, а его интерьеры отличались изысканностью. Облик дворца на берегу пруда в общих чертах представлен на рисунке Наполеона Орды 1870-х годов", - отметили в музее.
До наших дней от ансамбля в Ворнянах сохранились костел с плебанией и аптекой, а также несколько жилых домов, мельница и неоготическая башня. Георгиевский костел, доминанта ансамбля, построен в центре Ворнян в 1767-1769 годах по проекту архитектора Августа Косаковского. "Храм представляет собой базилику с двумя башнями, одним нефом с трансептом, что придает костелу форму креста. Несмотря на перестройки ХІХ-ХХ веков и долгие годы использования здания под сельский клуб (после Второй мировой), костел в целом сохранил свой первоначальный облик", - рассказали в учреждении культуры.
На территории парка находится мельница, некогда бывшая частью усадьбы Абрамовичей. Здание построено из бутового камня и красного кирпича, с толстыми "изюмными" вставками, имеет полукруглые окна. Это сочетание придает постройке особую выразительность, несмотря на отсутствие декоративных элементов. В 1997-1998 годах был проведен ремонт здания. Какое-то время оно использовалось как зал торжественных мероприятий, но сегодня пустует.
На рисунках Наполеона Орды можно заметить перекидной мост - передовое инженерное решение того времени, - который ведет на остров, где расположена Сторожевая башня (ее принято датировать ХІХ веком). "Башня только носит название сторожевой, но таковой никогда не являлась, а служила местом отдыха и выполняла функцию павильона. Ворнянская башня имеет три этажа, а главный вход расположен на втором ярусе. Башня пережила войну и стала главным свидетелем былого величия усадьбы", - рассказали в музее.
"Что касается моста, то такой в Беларуси встретишь редко. Есть такой и на Августовском канале. Ключевое отличие в том, что мост в Ворнянах - декоративный (изначально мост выполнял практическую функцию - он препятствовал попаданию диких животных на остров), а не функциональный в контексте судоходства. На Августовском канале мосты связаны с обеспечением судоходства", - отметили в учреждении культуры.
Несколько лет назад, узнав о конкурсе гражданских инициатив, который объявили областная ассоциация местных Советов депутатов и областной Совет депутатов, коллектив гимназии №1 Островца выступил с идеей принять в нем участие, а выигранный грант направить на благоустройство. Идею поддержали родители гимназистов, жители Островецкого района. В итоге был разработан проект "Маленькі астравок маёй зямлі", который транслирует внимание к малой родине, сохранению объектов историко-культурного наследия.
Проект оказался в числе 14 победителей, что, конечно, воодушевило инициаторов. В рамках республиканского субботника и трудовых акций выходного дня все вместе наводили порядок. На средства гранта и спонсоров были проведены ремонт беседки и моста, закуплен декоративный посадочный материал, установлены скамейки, столик. И сегодня башня - привлекательный туристический объект, который остается местом притяжения не только для местных жителей, но и для туристов.
Иллюстрации и фото предоставлены Островецким историко-этнографическим музеем,
БЕЛТА.-0-
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05 октября 2026, 17:08
От костела до мельницы: главные свидетели истории агрогородка Ворняны в Островецком районе
Фото Островецкого историко-этнографического музея
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