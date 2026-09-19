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От караваев до вкусных новинок. Чем удивляют районы Минской области в Дзержинске

Опубликовано:

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Регионы
19 сентября 2026, 14:03

От караваев до вкусных новинок. Чем удивляют районы Минской области в Дзержинске

19 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Специально к областному фестивалю "Дажынкі", который 19 сентября проходит в Дзержинске, все районы Минской области подготовили свои выставочные экспозиции, растянувшиеся на несколько километров, передает корреспондент БЕЛТА.

Минская область на выставке предстала во всей красе, разнообразии и продовольственном благополучии. Заглавный павильон по праву отдан караваям: каждый район постарался удивить не только их весомостью, но и разнообразием декора. Колосья, полевые цветы, аисты, элементы белорусского орнамента, мешки с зерном нового урожая и даже символ года - женские фигурки - кондитеры постарались передать глубокий смысл главного атрибута праздника.
На фестивале можно не только оценить хлебное богатство, но и попробовать его в самом различном исполнении, а также проверить свои силы, покрутив каменные жернова.
Ну и как же в такой день без рекордов? Огромный 100-килограммовый глазированный сырок с фисташковой пастой внутри изготовили слуцкие сыроделы. Разрезали его прямо на локации производителя, и новинкой этого года смогли угоститься все желающие.-0-
Фото Ярослава Зарецкого, Максима Гучека

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