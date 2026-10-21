От инвестиций до туризма. Потенциал Гомельской области представили на бизнес-форуме в Китае

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития сотрудничества Гомельской области с партнерами из Китая обсудили на бизнес-форуме в городе Чанчунь китайской провинции Цзилинь, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.





Бизнес-форум собрал представителей компаний из КНР, которые заинтересованы в сотрудничестве с предприятиями юго-восточного региона Беларуси.





Торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал белорусского региона презентовал председатель облисполкома Иван Крупко. Он подчеркнул, что Гомельская область открыта к диалогу и готова предложить китайскому потребителю высококачественные продукты питания, продукцию деревообработки, сельскохозяйственную технику, удобрения. "В настоящее время 20 предприятий пищевой промышленности нашего региона аккредитованы для поставок продукции в КНР", - сделал акцент председатель облисполкома.





Руководитель области также подчеркнул, что юго-восточный регион Беларуси заинтересован в установлении деловых контактов для совместных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, закупке высокотехнологичного оборудования, техники, запчастей, оснащении предприятий робототехникой.





Обсудили на бизнес-форуме и вопросы сотрудничества в туристической сфере. Руководители предприятий Гомельской области презентовали свои возможности потенциальным бизнес-партнерам. Состоялись также B2B-переговоры и церемония подписания двусторонних документов.





"Сегодня успешное развитие бизнеса основывается на обмене опытом, знаниями, технологиями, что позволяет находить инновационные решения и повышать конкурентоспособность. Этому способствуют регулярные личные контакты представителей двух регионов. Уверен, что форум станет важным шагом на пути к укреплению наших экономических связей, принесет ощутимые результаты для всех участников и положит начало новым взаимовыгодным проектам", - заявил Иван Крупко.

Сегодня же делегация области, которая в эти дни посещает Китай, встретилась в городе Чанчунь с руководством компании FAW, которая специализируется на производстве грузовых автомобилей. Завод расположен на территории Чанчуньской зоны экономического и технологического развития автомобильной промышленности. На предприятии выпускают семь основных моделей автомобилей, в том числе электрических, а также комплектующие к ним. Сегодня же делегация области, которая в эти дни посещает Китай, встретилась в городе Чанчунь с руководством компании FAW, которая специализируется на производстве грузовых автомобилей. Завод расположен на территории Чанчуньской зоны экономического и технологического развития автомобильной промышленности. На предприятии выпускают семь основных моделей автомобилей, в том числе электрических, а также комплектующие к ним.





Стороны обсудили перспективы сотрудничества предприятий Гомельской области и китайской автомобильной корпорации. Было подчеркнуло, что предприятия юго-восточного белорусского региона заинтересованы в кооперации с FAW. В частности, создание совместных разработок и конструкторских бюро с китайской компанией предлагает "Гомсельмаш".





"Мы видим для себя точки роста и перспективы сотрудничества с корпорацией FAW. Чтобы взаимодействие было эффективным и продуктивным, необходимо разработать поэтапный алгоритм, включая кооперацию с отдельными предприятиями", - подчеркнул Иван Крупко.-0-





Фото Гомельского облисполкома