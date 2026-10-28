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Новости
20:02
Более 60 образов и платье весом 15 кг. Чем удивит белоруска на конкурсе "Мисс Вселенная"
Общество
20:00
Алешки в "режиме тишины". Как началось перемирие в прифронтовом городе и чем помогла Мелания Трамп
В мире
19:36
Более 260 наименований. Кто поборется за присвоение знака качества в Беларуси в этом году?
Общество
19:35
В Эстонии сняли запрет на транспортировку противопехотных мин
В мире
19:28
Белорусы пробились в 1/4 финала юношеского ЧМ по футболу
Спорт
19:26
Результаты исследований археологического комплекса Огово 1 обсудили в Ивановском районе
Регионы
19:17
В Беларуси выберут лучшего волонтера Красного Креста
Общество
19:16
Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 29 октября
Экономика
19:14
В Беларуси с 1 ноября вводится запрет на лов сига чудского и сома обыкновенного
Общество
19:13
Работа белорусских ученых на установке СКИФ и научное взаимодействие. Селиверстов встретился с главой РАН
Общество
19:11
Изучение космоса, Лунная программа и новые проекты: белорусские и китайские ученые развивают сотрудничество
Общество
19:06
Профсоюзные юристы проведут выездные правовые приемы 29 октября по всей стране
Общество
19:05
Новую книгу из серии "Геноцид белорусского народа", посвященную сожженным деревням, презентовали в Минске
Общество
18:57
Белорусский опыт проектирования и развития объектов ЖКХ представили делегации Ирана
Общество
18:56
О чем не пишут в учебниках. Радьков поговорил со студентами о жизни, лидерстве и личном выборе
Общество
18:53
ВВП за первое полугодие вырос во всех странах СНГ
Экономика
18:50
ЛАГ положительно оценила динамику взаимодействия Беларуси с арабскими странами
Политика
18:47
"Минчанка-2" выиграла первый матч 3-го тура Молодежной волейбольной лиги России
Спорт
18:44
"БКМ Холдинг" до конца года поставит электробусы для пригородного сообщения с Минском
Экономика
18:40
Собрали лучшие традиции и технологии. Витебские хлебопеки о своих полезных и вкусных продуктах
Регионы
18:38
Двое жителей Гродно продавали фиктивные туры и обманули 45 человек: суд вынес приговор
Регионы
18:31
Лукашенко оценил полесские пампушки. Узнали, как их приготовить
Общество
18:30
Школа молодого комбайнера открылась в Смиловичском государственном колледже
Регионы
18:26
Захарова назвала карикатурой выборы европейцами кандидатов на роль переговорщиков с Россией
В мире