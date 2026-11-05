От электронной медкарты до ИИ-ассистента. Как проходит цифровизация системы здравоохранения Минска

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О достигнутых успехах в цифровизации столичного здравоохранения и задачах на будущее на заседании Мингорисполкома рассказал председатель комитета по здравоохранению Юрий Горбич, передает корреспондент БЕЛТА.



Во всех организациях здравоохранения, подчиненных комитету по здравоохранению Мингорисполкома, используются медицинские информационные системы и сервисы. Они обеспечивают внесение, ведение, хранение, обработку и передачу медицинской информации, электронных медицинских документов и баз данных, а также информационное взаимодействие с общегородскими и республиканскими информационными системами и сервисами.



В Минске многое сделано для работы с централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ) - общегосударственным проектом, который фактически объединяет медицинские данные каждого человека. "Работа ведется по двум направлениям. Первое - электронная медицинская карта пациента, предназначенная для врачей. Второе - личный кабинет пациента. Для каждого из нас создан такой кабинет. В него можно попробовать зайти на сайте medportal.gov.by. Если самостоятельно сделать это не получится, гражданин может обратиться в поликлинику, где ему помогут", - рассказал председатель комитета.



По словам Юрия Горбича, наполнение портала в Минске пока не завершено, но эта работа постепенно ведется. "К ЦИСЗ уже подключено более 450 организаций здравоохранения, в том числе 104 - в Минске. Аттестовано 18 медицинских информационных систем, а ежедневно платформой пользуются свыше 23 тыс. медработников, в том числе более 4 тыс. медиков Минска", - отметил он.



Кроме того, в Минске активно внедряются телемедицинские технологии, в том числе дистанционное цифровое описание флюорографии и маммографии. Искусственный интеллект используют, чтобы снизить нагрузку на врачей и автоматизировать рутинные задачи. "В большинстве случаев речь идет о профилактических обследованиях, результаты которых соответствуют норме. Чтобы врач не пропустил отклонения от нормы на снимке, используется искусственный интеллект. Важно подчеркнуть, что он выступает исключительно в роли ассистента. Окончательное решение всегда остается за врачом, обладающим соответствующей квалификацией", - сказал Юрий Горбич.



Развивается и Единая лабораторная информационная система. Она позволяет объединить лаборатории и сократить число небольших подразделений, централизовав их работу на базе более крупных учреждений. Это поможет сэкономить средства и повысить качество исследований, а также снизить вероятность лабораторных ошибок. В настоящее время в системе действуют 17 центральных лабораторий.



С развитием цифровизации особое внимание уделяется информационной безопасности. "Это один из ключевых вопросов, связанных с накоплением электронных данных. Медицинская информация очень чувствительна для граждан и медработников. Поэтому информационная безопасность - ключевое направление. Совместно с Национальным центром обмена трафиком мы работаем над тем, чтобы максимально защитить данные граждан Минска", - подчеркнул Юрий Горбич.-0-