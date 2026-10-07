От аналитики до экспертных кейсов. Методы диагностики патологий дыхательной системы обсуждают в Гомеле 

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Элиту судебно-медицинской экспертизы и представителей академической науки объединил в Гомеле республиканский научно-практический семинар по редким и сложным методам визуализации патологий дыхательной системы. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Анна Кодолова.



Актуальная повестка объединила представителей Государственного комитета судебных экспертиз со всей страны, а также представителей академической науки - Гомельского медуниверситета и Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГКСЭ. Тематика вопросов для обсуждения максимально широкая: патология верхних дыхательных путей и легких различного генеза, а также сепсис и его современная клинико-морфологическая классификация.



Гистологическая экспертиза занимает особое место среди судебно-медицинских исследований. Заболевания органов дыхания, инфекционные процессы и их осложнения встречаются в экспертной практике достаточно часто, нередко они представляют значительную сложность. "Такие случаи требуют глубоких знаний патологической анатомии, гистологии, внимательного анализа медицинских документов и правильной оценки выявленных изменений. Зачастую именно результаты гистологических исследований имеют определяющее значение для восстановления патологических процессов, давности и механизма наступления смерти", - пояснил начальник главного управления судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата ГКСЭ Иван Провада, нацелив аудиторию на выработку новых подходов для внедрения в деятельность подразделений.



Ректор Гомельского медуниверситета Ирина Назаренко отметила, что заболевания органов дыхания и сепсис занимают одно из лидирующих положений среди причин смертности. "Уверена, что объединение науки, высшей медицинской школы и практики судебно-медицинских экспертов позволит выработать новые уникальные подходы, которые повысят качество судебно-медицинских исследований в Беларуси", - выразила уверенность она.



Семинар проходит на базе управления ГКСЭ по Гомельской области. Его особенность - в мультидисциплинарной повестке, которая предусматривает не только обсуждение докладов, но и детальную проработку сложнейших экспертных кейсов. Форум предусматривает трехдневную программу. Он направлен на углубление знаний и возможностей по диагностике патологий дыхательной системы. Участники затронут вопросы осложнения острых вирусных инфекций, в том числе у детей, хронических заболеваний легких и туберкулеза, а также обсудят так называемую болезнь вейперов. В планах также посещение Гомельского областного клинического онкологического диспансера.-0-