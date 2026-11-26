Участники митинга возложили венки и цветы к братскому захоронению.-0- Участники митинга возложили венки и цветы к братскому захоронению.-0-





Фото Валерии Куневич

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Останки неизвестного красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны в поселке Мостище, перезахоронили в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском райисполкоме.Церемония перезахоронения состоялась в агрогородке Поколюбичи во время митинга в честь годовщины освобождения Гомеля и Гомельского района от немецко-фашистских захватчиков.Останки бойца были обнаружены во время поисковых работ на территории Поколюбичского сельсовета. "Известно, что военнослужащий Красной армии погиб в 1943 году. Его имя в настоящее время не установлено, но нам достаточно знать, что он отдал жизнь за освобождение нашего края. Красноармеец упокоен с воинскими почестями по православному обряду", - рассказали в райисполкоме.Минутой молчания почтили память освободителей руководители района, трудовые коллективы, работники прокуратуры, а также молодежь."Мы всегда с глубокой благодарностью вспоминаем фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла - всех, кто отстоял нашу землю, вынес тяготы войны и возрождал разрушенные дома и села в те непростые годы. Особое значение для нас имеет работа по поиску и достойному погребению погибших. За последние годы на территории Гомельского района найдены и перезахоронены останки более тысячи человек. Наш долг - заботиться о существующих воинских захоронениях и помнить, какой ценой завоевана мирная жизнь", - подчеркнул председатель Гомельского райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Александр Новиков.Поисковая работа в регионе продолжается, и спустя десятилетия восстанавливается историческая справедливость, в ряде случаев удается установить личности солдат, считавшихся пропавшими без вести.