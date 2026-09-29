29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Могилевской области совместно с коллегами из Борисовского РУВД с поличным задержали 26-летнего оптового закладчика наркомаркета. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.
Известно, что молодой человек нашел преступную подработку в интернете около месяца назад. "По заданию куратора наркомаркета он забирал оптовые партии "товара" и фасовал на мелкие дозы для последующего распространения через закладки на территории столицы и Борисовского района", - рассказали в МВД.
При задержанном и в тайниках обнаружено и изъято свыше 3 кг особо опасного психотропного вещества - мефедрона.
Возбуждено уголовное дело за незаконный наркооборот. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.-0-
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29 сентября 2026, 13:36
Оптового закладчика мефедрона задержали сотрудники наркоконтроля Могилевской области
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