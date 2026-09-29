Оптового закладчика мефедрона задержали сотрудники наркоконтроля Могилевской области

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Могилевской области совместно с коллегами из Борисовского РУВД с поличным задержали 26-летнего оптового закладчика наркомаркета. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.



Известно, что молодой человек нашел преступную подработку в интернете около месяца назад. "По заданию куратора наркомаркета он забирал оптовые партии "товара" и фасовал на мелкие дозы для последующего распространения через закладки на территории столицы и Борисовского района", - рассказали в МВД.



При задержанном и в тайниках обнаружено и изъято свыше 3 кг особо опасного психотропного вещества - мефедрона.



Возбуждено уголовное дело за незаконный наркооборот. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.-0-