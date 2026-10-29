Оперативники задержали жителя Гродненской области с 3 кг психотропа 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродненской области задержали оперативники, изъято 3 кг психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.



Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома при силовой поддержке бойцов СОБР внутренних войск МВД и ОМОН УВД облисполкома на подготовительном этапе субрегиональной антинаркотической операции "Канал - Каспийский маяк" задержали с поличным 26-летнего жителя Гродненщины. Установлено, что фигурант был оптовым курьером наркошопа. По указанию кураторов из соседней страны он привез партию нелегального товара для распространения через закладки на территории Минской области. При нем обнаружили и изъяли 3 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.



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