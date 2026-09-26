Около 770 участников вышли на старт забегов "Зубр-феста" в Беловежской пуще





Спортивная программа фестиваля включает забеги на две дистанции. Первая из них - семейный забег на 1 км. Среди участников - брестчанка Наталья Нестерович, которая вышла на старт вместе с мужем и маленьким ребенком. "Пробегу с ними, а потом и дистанцию 9,2 км. Малыш участвует не первый раз - это уже становится доброй традицией. Ему 1 год и 2 месяца. Недавно мы с коллегой бежали трейл по лесу, вдохновились и решили пробежаться еще раз в похожей местности. Я больше как любитель бегаю возле дома по 7-9 км. Специальной подготовки нет, но, может, все впереди, уже когда ребенок подрастет", - рассказала женщина.

Елена Разумец поделилась, что их участие - часть необычного празднования дня рождения. "Мы участвуем с нашими друзьями. У подружки моей дочки сегодня день рождения и ребята решили организовать нестандартный праздник - не в комнате, а на свежем воздухе. Мы за здоровье, приехали в пущу участвовать в забеге. В нашей команде я, муж и ребенок, а у ребят по двое детей, кто-то даже с колясками", - поделилась она.

Дистанция 9,2 км была доступна только взрослым любителям бега. Среди них - Алина Громова из Жодино. "Меня пригласили друзья, которые постоянно участвуют в таких забегах. До этого я участвовала в Минском полумарафоне, бежала 5 км. Сегодня планирую преодолеть дистанцию примерно за час. Для подготовки бегала несколько раз в неделю по 6-9 км. Организовать забег в пуще - идея очень хорошая. Бегать посреди леса - такой возможности в нашей стране я до этого не видела. Свежий воздух, совершенно другая атмосфера", - сказала девушка.

Сергей Баранов из Мозыря тоже поделился впечатлениями. "Стараюсь участвовать в таких мероприятиях. Мы с супругой были недалеко от Бреста в санатории, увидел в соцсетях, что скоро будет фест. Предложил жене, решили приехать. Я уже участвовал в забегах в Гродно и Минске, планирую еще пробежать полумарафон в Гомеле. А такой забег по пуще - очень классно. Красота. Не хочется никуда торопиться, как на обычных городских марафонах. Бежишь и наслаждаешься природой. Погода хорошая - не жарко и не холодно", - отметил мужчина.-0-

26 сентября, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Около 770 участников, в том числе 210 детей, вышли на старт забегов "Зубр-феста" в национальном парке "Беловежская пуща", передает корреспондент БЕЛТА.