Около 640 брошенных машин выявлено с начала года. Как в Бресте борются с автохламом





В двух районах города регулярно проходят рейды. "Этим занимаются специально обученные сотрудники, рейдовые группы, которые еженедельно обследуют территорию. Все обнаруженные машины фотографируются с привязкой к адресу и направляются сотруднику администрации. Стоять такая машина до обнаружения может и неделю, и два месяца - все зависит от того, как быстро ее найдут. Дольше автохлам задерживается только в случаях, когда собственник умер и идет процедура вступления в наследство", - отметили в горисполкоме.





После фотофиксации устанавливают владельца. "Подаются запросы в ГАИ и в техосмотр для установления собственника и прохождения техосмотра. После получения информации собственнику отправляется извещение, что его транспортное средство является неэксплуатируемым. У него есть месяц, чтобы привести автомобиль в порядок или эвакуировать его на платную стоянку. Если этого не происходит, начинается процедура принудительной эвакуации. Проводится осмотр машин, составляются акты в присутствии сотрудников ГАИ. Акты отправляются собственнику с указанием места размещения его транспорта", - пояснили специалисты.





Если владелец не объявляется в течение трех месяцев, горисполком обращается в суд с заявлением о признании транспортного средства бесхозяйным. После этого автомобиль снимается с учета и направляется на утилизацию. В случаях, когда установить собственника невозможно (например, отсутствуют номера или VIN-код), эвакуация проводится быстрее, без дополнительных запросов.





Брошенные автомобили создают проблемы для городской среды. "Это дискомфорт для коммунальных служб - они мешают уборке уличного смета, уборке снега. Такие машины называют "подснежниками". В жилых кварталах они занимают парковочные места, которых и так не хватает. И еще ущерб эстетическому виду города", - рассказали в горисполкоме.





В Ленинском районе Бреста с начала года выявлено 163 неэксплуатируемых транспортных средства. Из них 146 машин собственники убрали самостоятельно, 17 эвакуированы принудительно, 6 признаны бесхозяйными и утилизированы. В Московском районе выявили 481 единицу неэксплуатируемых транспортных средств. В результате проведенных мероприятий 351 транспортное средство убрали сами владельцы, 16 эвакуированы администрацией на охраняемую стоянку.-0-

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с начала 2026 года выявили около 640 неэксплуатируемых автомобилей. Как организована работа с автохламом, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Брестском горисполкоме.