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Около 600 ребят собрала в Могилеве военно-патриотическая акция "Готовы Родине служить!"

Опубликовано:

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Регионы
19 октября 2026, 14:21

Около 600 ребят собрала в Могилеве военно-патриотическая акция "Готовы Родине служить!"

19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 600 ребят стали участниками республиканской военно-патриотической акции "Готовы Родине служить!", которая прошла сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками большой профориентационной акции стали учащихся 10-11-х классов. Ребята смогли не только познакомиться со специальностями, которые предлагают военные вузы и кафедры, но и пообщаться с курсантами, задать представителям вузов интересующие вопросы.
Как рассказал заместитель начальника военно-технического факультета в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) Михаил Скиба, такие акции проходят в стране на протяжении чуть более трех лет. "Наша главная цель - это профориентационная работа для привлечения абитуриентов в высшие военные учебные заведения. Дело в том, что многие ребята в регионах и районных центрах просто не знают о существовании гражданских вузов с военными факультетами и о тех специальностях, которые там можно получить. Для многих обывателей "военный" - это исключительно выпускник Военной академии", - сказал он.
В таких выездных мероприятиях участвуют представители абсолютно всех военных учебных заведений страны. "Каждое учебное заведение готовит свою интерактивную площадку, чтобы найти своего абитуриента, помочь парням и девушкам выбрать специальность по душе. Вторая важная цель акции - это патриотическое воспитание молодежи. Мы хотим, чтобы люди ближе познакомились с Вооруженными Силами, понимали наши ключевые направления развития, были уверены в том, что мы готовы и способны их защитить, и просто гордились своей Родиной и юношами, которые сейчас готовятся к защите государства", - подчеркнул Михаил Скиба.

Технический прогресс не стоит на месте, а потому в вузах и на специализированных факультетах появляются новые специальности. И такие акции - хорошая возможность рассказать про них. "Во время таких акций дети сначала посещают выставку, смотрят, что им больше нравится, и определяются с предварительным выбором. После этого они собираются в актовом зале, где перед ними выступает представитель военного образования либо один из руководителей военных факультетов, - подчеркнул Михаил Скиба. - Мы подробно рассказываем обо всех специальностях, по которым обучают в Военной академии, на военных факультетах гражданских вузов и в Военно-медицинском институте. Часть ребят в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь проходит обучение в военных учебных заведениях России. Это касается редких, малочисленных и узкопрофильных специальностей - например, таких как военный дирижер или специалистов по военной аэрофотосъемке. Открывать под них отдельные факультеты и создавать с нуля дорогостоящую учебную и материально-техническую базу ради единичных наборов в нашей стране нецелесообразно. С учетом договоренностей и союзнических взаимоотношений в рамках Союзного государства нам намного проще обучить наших детей в Российской Федерации. Домой они возвращаются уже готовыми высококлассными специалистами и сразу приступают к прохождению службы".

Знакомил с возможностями своего вуза школьников сегодня курсант Военно-медицинского института Павел Новиков. Молодой человек родом из Чаусов, с детства хотел связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах, но потом увлекся химией и биологией. И Военно-медицинский институт для него стал отличной возможностью соединить два интересных для себя направления. "Наш институт ежегодно принимает участие в таких профориентационных акциях по всей стране. Мы привозим с собой реальное медицинское оснащение, которое используется в настоящих боевых условиях. Например, представляем тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации, а также групповые и индивидуальные аптечки. Демонстрируем ребятам жгуты для остановки кровотечений, перевязочные материалы, специальные тактические ножницы для быстрого доступа к ране и необходимый набор лекарственных средств - от обезболивающих и антибиотиков до противошоковых препаратов, - рассказал он. - У школьников все это вызывают огромный интерес, ведь мы не просто показываем вещи, но и обучаем базовым навыкам оказания первой помощи. Мы объясняем, как правильно наложить жгут или как выполнить прием Геймлиха, если человек подавился. Это универсальные знания, которые пригодятся и на гражданке".
Молодой человек уверен - такие акции не потеряют своей актуальности. "Они не только помогают определиться с выбором профессии и привлекают абитуриентов в медицинские вузы, но и дают обычным людям базовые навыки, которые в критической ситуации помогут спасти чью-то жизнь", - резюмировал он.

Среди тех, кто сегодня ознакомился с выставкой, - курсант Могилевского областного кадетского училища Артем Папсуевич. Парень с выбором вуза определился - после кадетского училища хочет поступать в Военную академию на факультет внутренних войск. Но несмотря на то, что свой выбор он уже сделал, он с интересом знакомился с выставкой и общался с представителями военных вузов. "Выбор этот сделал осознанно, еще на втором курсе. Несмотря на то, что я уже наметил свой путь, мне все равно очень интересно посещать такие профориентационные мероприятия, и я бываю на них не в первый раз. Это отличная возможность напрямую пообщаться с курсантами, узнать у них все бытовые и учебные детали, расспросить про плюсы и минусы обучения в том или ином месте, - поделился он. - Военная сфера сейчас динамично развивается, внедряются новые технологии, открываются современные специальности, и на таких акциях можно наглядно узнать обо всех этих новшествах. Я считаю, что подобные мероприятия обязательно нужно продолжать. Они помогают ребятам определиться с выбором дальнейшего жизненного пути, ведь многие могут сомневаться и менять решение вплоть до самого выпускного".

Как заявил военный комиссар города Могилева и Могилевского района Николай Гомолко, вопросам обеспечения национальной безопасности сегодня придается особое значение, а подготовка профессиональных кадров для белорусской армии становится залогом мира и стабильности в нашей стране. "Профориентационные мероприятия как никогда актуальны. Армия динамично развивается: даже традиционные для наших военных вузов направления не стоят на месте. Обо всех этих изменениях и возможностях обязательно нужно рассказывать подрастающему поколению. Для ребят это уникальная возможность, не выезжая за пределы своего города и региона, узнать об условиях поступления, специфике обучения, быте, проживании и финансовом стимулировании будущих офицеров Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь", - сказал он.
Продолжилась акция общением в актовом зале и творческими выступлениями.-0-
Фото Олега Фойницкого
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акция Могилев
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