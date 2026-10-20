Около 3,8 тыс. саженцев ели и березы высадили следователи Витебской области и студенты-целевики ВГУ





Трудовой десант - всего 60 человек - на территории Богушевского лесничества высадил 3,8 тыс. саженцев ели и березы. К благородной инициативе присоединились начальник УСК по Витебской области Александр Гуцко и ректор ВГУ имени П.М.Машерова Валентина Богатырева.

"Сегодня очередное доброе дело плечом к плечу сделали наши действующие и будущие следователи. Приятно было смотреть, как дружно и увлеченно работали участники акции. Этот труд объединяет. Также это прекрасная возможность пообщаться", - отметил Александр Гуцко. "Сегодня очередное доброе дело плечом к плечу сделали наши действующие и будущие следователи. Приятно было смотреть, как дружно и увлеченно работали участники акции. Этот труд объединяет. Также это прекрасная возможность пообщаться", - отметил Александр Гуцко.





Как подчеркнула Валентина Богатырева, совместная акция по посадке леса - не просто экологическое мероприятие, это вклад каждого участника в будущее нашей страны. "Любовь к Родине начинается с конкретных дел: посаженного дерева, очищенной территории, доброго поступка. Уверена, что наши общие акции и впредь будут объединять молодежь, формировать у нее активную гражданскую позицию и желание приносить пользу нашей родной Беларуси", - сказала она.

Участники акции признались, что с погодой в этот день повезло, настроение у всех было отличным. Для многих такие встречи уже стали доброй традицией. Ребята добавили, что были рады пообщаться со следователями в неформальной обстановке.-0- Участники акции признались, что с погодой в этот день повезло, настроение у всех было отличным. Для многих такие встречи уже стали доброй традицией. Ребята добавили, что были рады пообщаться со следователями в неформальной обстановке.-0-

Фото УСК по Витебской области Фото УСК по Витебской области

20 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следователи Витебской области и студенты-целевики ВГУ им.П.М.Машерова приняли участие в акции "Дай лесу новае жыццё!". Об этом БЕЛТА сообщили УСК по Витебской области.