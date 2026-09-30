Около 30 гражданских инициатив поддержали в Бресте в этом году 

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с начала этого года поддержали около 30 гражданских инициатив. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Брестского городского Совета депутатов Андрей Филанович.



Весной прошлого года в областном центре впервые провели прием горожан, которые предлагали свои гражданские инициативы. Чаще всего люди обращались по обустройству детских игровых и спортивных комплексов во дворах многоквартирных домов. Также часть предложений была об асфальтировании улиц либо устройстве твердого покрытия из асфальтогранулята. "Люди увидели, что это реально работает. В прошлом году была реализована 51 инициатива на сумму без малого 2 млн рублей, из которых почти 50% собрали граждане. Участвовали в том числе юридические лица, общественные объединения и политические партии. Некоторые увидели, как изменился соседний двор, и тоже обратились, чтобы рядом с их домом появилось современное игровое или спортивное оборудование. То же самое - и по улицам", - рассказал Андрей Филанович.



Тенденция продолжается в нынешнем году. Так, граждане вносят 30% стоимости игрового и спортивного оборудования, остальные 70% берет на себя бюджет. Доля финансирования благоустройства улиц - 50/50. Благодаря гражданской активности появляется больше дорог с твердым покрытием, современные игровые комплексы, уличные тренажеры, огороженные спортивные площадки. В этом году несколько заявок было на установку велобоксов во дворах многоэтажной застройки.



"Люди проявляют интерес к благоустройству и улучшению своих условий проживания. Звонят и интересуются, что сделать, приходят и консультируются. По любому вопросу можно обратиться к своему депутату либо в городской Совет депутатов", - сказал Андрей Филанович. Некоторые брестчане, реализовав одну инициативу, приходят с новой. Например, хотят расширить детскую площадку или в дополнение к игровому комплексу поставить уличные тренажеры, велобоксы.



"Благодаря этому благоустраиваются дворы и улицы. На мой взгляд, если человек вложил свои деньги и душу в дело, то и отношение его будет другим. Таким образом в целом преображается город. Совместными усилиями мы делаем его уютнее и комфортнее для нас и наших гостей", - резюмировал председатель Брестского городского Совета депутатов.-0-