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Около 200 студентов Гомельского медуниверситета собрал флешмоб ко Дню народного единства 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
17 сентября 2026, 14:14

Около 200 студентов Гомельского медуниверситета собрал флешмоб ко Дню народного единства 

Скриншот видео
Скриншот видео
Скриншот видео
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17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенческий флешмоб "Время новых побед!" прошел в Гомельском медуниверситете в честь Дня народного единства, сообщили БЕЛТА в вузе.

Ровно в полдень флешмоб под композицию "Время новых побед" собрал студентов разных курсов и факультетов. 

Как подчеркнули в вузе, медуниверситет объединяет во всех смыслах: создает профессиональное единство, воспитывает командный дух, продолжая традиции многих поколений врачей, а также развивая новые направления. Единство здесь есть и в широком понимании - у студенчества интернациональное лицо, ведь образование в этом белорусском вузе стремятся получить и иностранные граждане. 
С Днем народного единства студентов и коллектив вуза поздравила ректор Ирина Назаренко. "Этот праздник совсем недавно появился в нашем календаре, но уже успел стать частью новейшей истории, символизируя сплоченность нашего народа, верность историческим традициям и общую ответственность за будущее нашей страны. Этот день напоминает о силе, которая рождается в единстве, взаимопонимании и готовности работать вместе во имя процветания родной страны. Для медицинского сообщества этот праздник приобретает особое звучание: наша профессия по своей сути объединяющая - мы служим людям независимо от возраста, национальности и вероисповедания, сохраняя верность главным принципам: "не навреди" и "помоги каждому", - подчеркнула она.

Ректор также акцентировала, что коллектив Гомельского государственного медицинского университета был и остается примером ответственного отношения к делу, патриотизма и профессиональной солидарности. "Наши выпускники работают во всех уголках Беларуси, сохраняя связь с альма-матер и приумножая ее славу", - обратила внимание она, пожелав всем крепкого здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 

Зрелищный флешмоб ко Дню народного единства устроила и в целом молодежь Гомеля. В сквере Дружбы собрались активисты БРСМ со всех районов областного центра - работающая молодежь, студенты университетов, учащиеся колледжей и школьники. Они выстроились в определенном порядке с цветовыми акцентами, создав контур белорусского флага, который через секунды преобразовался в цифру 17 - праздничную дату.

Накануне праздника предприятия и местные власти сделали световые акценты: здания города украсила тематическая подсветка. Это и бегущие строки с поздравлением на электронных табло, композиции и видеоряд в цветах национального флага. В вечернее время подсвечивают праздничными огнями здания административного корпуса "Гомсельмаша", горисполкома, "Белтелекома" и др. Световые композиции также добавляют акценты в атмосферу праздника.-0- 
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