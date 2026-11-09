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Около 20 нетрезвых водителей задержали на дорогах Минской области за выходные

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
09 ноября 2026, 09:20

Около 20 нетрезвых водителей задержали на дорогах Минской области за выходные

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области сотрудники ГАИ за выходные задержали около 20 нетрезвых водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

За выходные в области зарегистрировано 67 фактов ДТП без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники областной ГАИ выявили более 1,4 тыс. нарушений со стороны участников дорожного движения. Задержаны 18 нетрезвых водителей, пресечено 57 фактов управления транспортом бесправниками, 44 водителя пренебрегли правилами безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. Зафиксировано также более 130 фактов неиспользования ремней безопасности. Еще 23 водителя привлечены к административной ответственности за использование телефона во время движения. Протоколы за различные нарушения составлены и на 47 мотоциклистов.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 477 уязвимых участников дорожного движения: пешеходов, велосипедистов и граждан на СПМ.-0- 
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