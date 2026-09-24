Около 2 тыс. студентов БГЭУ были эвакуированы во время учений

Участникам предложили присоединиться к интерактивным площадкам - отработать оказание первой помощи на манекене и примерить боевую одежду на скорость.-0- Участникам предложили присоединиться к интерактивным площадкам - отработать оказание первой помощи на манекене и примерить боевую одежду на скорость.-0-





Фото Ярослава Зарецкого

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) прошли учения. Они приурочены к Единому дню безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.По легенде учений, в одном из кабинетов произошел пожар. Вывести весь коллектив вуза во время эвакуации удалось за несколько минут. Начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси Дмитрий Турчин подчеркнул, что отработка безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений помогает проверить на практике знания по безопасности. Он отметил, что обязанности руководителей по эвакуации в случае ЧС закреплены законом "О пожарной безопасности"."В этот день наши сотрудники максимально задействуются в учреждениях здравоохранения, образования, с массовым пребыванием людей. Также в стране развернуто 139 тематических площадок, которые работают на объектах общественного назначения. На сайте МЧС расположена карта с указанием данных мест", - поделился Дмитрий Турчин.В БГЭУ большое внимание уделяется безопасности сотрудников и студентов. По словам первого проректора вуза и председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям Татьяны Садовской, мероприятия, на которых рассказывают о правилах реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, проходят в течение всего года. Сотрудники МЧС встречаются со студентами во время кураторских часов."Сегодня эвакуировались около 2 тыс. студентов, считаю, что учения мы отработали достойно, но есть куда расти. При закреплении алгоритма главное - пройти самостоятельно по маршруту эвакуации, посмотреть и прочувствовать, чтобы в случае чего мы действовали согласованно, без паники и последствий", - добавила она.Студент Ярослав Гладков обратил внимание на слаженность участников, которую они проявили несмотря на внезапность учений. "Можно точно сказать, что мы готовы быстро среагировать и помочь окружающим. При этом владеем базовой медподготовкой: на 1-2-м курсах проходили ОБЖ, на занятиях показывали, как помогать людям в экстренных ситуациях. Нас не предупреждали об эвакуации, а в сообщении не было слова "учебная" (тревога. - Прим. БЕЛТА)", - поделился юноша.Учащаяся вуза Виктория Подгорная рассказала, что все произошло максимально неожиданно. "Сидела записывала на лекции материал преподавателя, и тут - сирены. Мы очень быстро собрались и убежали с аудитории, сориентировались на спуске с этажа. Все прошло очень организовано. Считаю, что владеть такими навыками - очень важно для жизни, ведь в случае чего получится отставить панику и спасти другого человека", - считает она.