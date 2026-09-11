11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 теплосчетчиков и систем автоматического регулирования подачи теплоносителя заменено в многоквартирных домах Гомельской области после вмешательства КГК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Представители КГК Гомельской области продолжают контроль за подготовкой объектов к осенне-зимнему периоду. В зоне внимания - готовность жилья, теплоисточников, инженерных сетей и оборудования.
При проверке контролеры выявили недостатки. "В частности, при обследовании многоквартирных жилых домов в Гомеле, Гомельском и Буда-Кошелевском районах отсутствовали либо были не исправны свыше 400 теплосчетчиков и систем автоматического регулирования подачи теплоносителя (САР). При этом в прошлом отопительном сезоне в ряде случаев потребовались дополнительные расходы бюджета из-за несвоевременного ремонта, замены либо установки приборов учета теплоэнергии", - рассказали в КГК, отметив, что одновременно принимаются меры по устранению недостатков.
После вмешательства КГК профильные службы уже заменили около 100 теплосчетчиков и САР. В организациях ЖКХ сформирован резервный фонд САР, отметили в ведомстве.-0-
Регионы
11 сентября 2026, 10:26
Около 100 теплосчетчиков заменено в жилфонде Гомельской области после вмешательства КГК
Фото КГК
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