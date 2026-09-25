Около 1 тыс. детей учатся в педагогических классах в Брестской области

- Учиться всю жизнь и быть в тренде. Педагоги Брестской области рассказали о любви к детям и профессии
Она обратила внимание, что среди классов профессиональной направленности больше всего насчитывается педагогических. "Конечно, нам хотелось бы, чтобы после окончания обучения в таких классах больше детей поступали в вузы на педагогические специальности. Сейчас - около 40%. Они наши будущие коллеги, которые вдохновились, наверное, примером своих учителей и тоже захотели посвятить себя делу обучения детей и молодежи", - сказала начальник главного управления по образованию.
В каждом учреждении образования выбирают предметы, которые учащиеся педклассов изучают на повышенном уровне самостоятельно. Для детей проводят факультативные занятия по введению в педагогическую профессию. Юношам и девушкам предоставляют возможность попробовать себя на уроках в роли учителя.
"Я тоже, в принципе, выходец из такого класса, хотя раньше они так не назывались. Очень благодарна своим учителям, которые разрешали мне, будучи старшеклассницей, проводить уроки белорусского языка и литературы. Именно в тот период я вдохновилась и поняла, что это мое призвание. Для старшеклассников очень важно почувствовать, твое это дело или нет, насколько ты умеешь коммуницировать с детьми, насколько у тебя получается разъяснять новый материал, насколько ты готов отдавать себя детям. Потому что профессия учителя не только о передаче знаний и умений. Еще это и дарение своего сердца и души детям", - заверила Наталья Калиновская.
В Бресте в преддверии Дня учителя организовали областное мероприятие, на которое пригласили около 500 педагогов. В торжественной обстановке вручены заслуженные награды.-0-Фото Виолетты Южаковой