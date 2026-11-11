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"Огромная ответственность перед страной и народом". Парламентарии разных созывов встретились в Могилеве

Опубликовано:

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Регионы
11 ноября 2026, 15:38

"Огромная ответственность перед страной и народом". Парламентарии разных созывов встретились в Могилеве

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Могилеве продолжается цикл встреч к 30-летнему юбилею образования Национального собрания. В Музее Славы Могилевщины собрались представители прошлых созывов и руководство Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная встреча "Времен связующая нить" стала площадкой для диалога парламентариев разных поколений под руководством председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой. Она поздравила всех собравшихся со знаковой для нашей страны датой и подчеркнула, что за годы своей работы парламентарии приняли 39 кодексов и более 3 тыс. законопроектов. 
Слова благодарности за работу в разные годы существования Совета Республики всем присутствующим выразил и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Он подчеркнул, что особое значение встрече придает и то, что она проходит в Музее Славы Могилевщины: здесь не только собрана история доблестных защитников в годы Великой Отечественной войны, но и представлена трудовая слава региона. 
Среди тех, кто принял участие во встрече, - член Совета Республики первого созыва Евгения Зеленкова. Она поделилась, что тогда, 30 лет назад, перед парламентариями стояла очень сложная задача - создать законодательную базу нового государства. "Это была огромная ответственность, огромная консультативная работа с людьми, знающими эти вопросы. На первом нашем заседании выступление Президента Александра Лукашенко было очень эмоциональным и направляющим. Он говорил о том, что мы должны руководствоваться жизненным опытом и житейской мудростью. Этим мы и руководствовались в своей работе, - поделилась она. - До того у нас не было двухпалатного парламента. И поэтому всю работу приходилось начинать с нуля. Много внимания уделялось кодексам. И в нашу бытность были приняты Жилищный кодекс, Избирательный, Гражданский и другие. Можно говорить о том, что тогда мы заложили базу, на которой продолжает строиться современная Беларусь, приходят люди, которые развивают и совершенствуют ее". 
Евгения Зеленкова отметила, что за 30 лет наша страна прошла огромный путь. "Даже сегодня в музее, хотя и не первый раз здесь, я каждый раз с восторгом, со слезами на глазах смотрю на то, как изменился наш и Могилев, как изменилось и восприятие истории. У молодого поколения есть чему учиться на этой истории, продолжать строить нашу страну мирной и процветающей".
Участником встречи стал член Совета Республики второго созыва Борис Батура. Он подчеркнул, что решение о создание Национального собрания в 1996 году сложно переоценить. "После 1996 года стало понятно, куда движемся, как движемся, что надо делать. И самое главное, я считаю, тогда была принята программа социально-экономического развития, где главными ориентирами стала социальная рыночная экономика. И было три основных тезиса - это экспорт, сельское хозяйство, строительство жилья. И практически мы с 1996 года так и движемся", - сказал он.

Борис Батура подчеркнул, что наша страна за 30 лет проделала огромную работу. Развивается промышленность и сельское хозяйство, строится жилье, вкладываются огромные средства в социальную сферу, растет уровень заработной платы. В этом и проявляется избранный главой государства и народом путь созидательного развития страны.
Слова старшего коллеги подтвердил и член Совета Республики седьмого созыва Игорь Каско. Развитие законодательной базы - это постоянное движение вперед. "Законы меняются, жизнь меняется, окружающая обстановка меняется, и постоянно необходим пересмотр законодательной базы под те требования, которые диктуют обстановка в обществе и внешнеполитическая обстановка. Поэтому Совет Республики в течение 30 лет занимался именно законотворческой работой, т.е. адаптацией нормативных актов, вместе с представителями Национального Собрания Республики Беларусь, под те изменения жизни, которые происходят у нас в обществе постоянно", - сказал он.  

Он отметил, что одна из важных задач - сделать так, чтобы людям было комфортно жить в любом уголке Беларуси: большом городе или в сельской местности. "Качество жизни людей, независимо от места, где они живут в нашей республике, должно быть достойным. Чтобы медицинская помощь была близко, чтобы образование дети могли получать у себя. Ведь нет ничего лучше, чем дом", - подытожил он.

Кроме торжественной встречи, представители разных созывов с экскурсией посетили залы Музея Славы Могилевщины, возложили цветы к каплице на Буйничском поле, где отдали дань уважения всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.-0-
Фото Олега Фойницкого
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