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Огородные гиганты, огромный фуд-корт и богатая ярмарка. Брест 3 октября приглашает на осенний фестиваль

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
29 сентября 2026, 18:02

Огородные гиганты, огромный фуд-корт и богатая ярмарка. Брест 3 октября приглашает на осенний фестиваль

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 3 октября пройдет масштабный фестиваль "Дары осени", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.

Брестчан и гостей города приглашают на площадку возле торгового центра "Экватор" (ул. Гаврилова, 16). Осенний фест развернется с 10.00. В этот день можно будет сделать покупки, подкрепиться на свежем воздухе, весело и интересно провести время всей семьей. 

В частности, одной из точек притяжения станет интерактивная зона и огромный фуд-корт. Посетителям предложат широкое разнообразие блюд. В основе большинства из них будут овощи. Например, желающие смогут угоститься кашей из тыквы, овощным супом, компотом из яблок. Повара будут готовить блины с различными начинками, супы, овощи на гриле, драники, запеченную в фольге картошку и многое другое. К слову, планируется мастер-класс по приготовлению драников. 

Всего на этой локации расположатся более 60 точек. В том числе гостей будут ожидать подворья, представят свою эко-продукцию лесхозы. Специалисты проведут лекции, на которых расскажут о пользе овощей и секретах их выращивания. Будет возможность сделать снимки на фоне фотозон, сыграть в боулинг и шахматы на площадках из соломы. На праздник с набережной переместятся гигантские весы, где можно будет узнать свой вес в креативных единицах. 

Во время фестиваля развернется масштабная ярмарка с широким ассортиментом. Покупателям картофель, овощи, фрукты, ягоды, саженцы и другую продукцию предложат около 180 торговых точек. 

Изюминка праздника - конкурс по 10 номинациям, где будут представлены огородные гиганты и побиты рекорды. В программе также нашлось место творчеству и юмору. Организаторы приняли 50 заявок. На выставке участники представят результаты своего труда, которые оценит жюри. На конкурсе, например, можно будет увидеть арбузную пирамиду, высота которой 5 м, а диаметр - 4 м. Вместимость конструкции - около 5 т арбузов. Привезут на ярмарку и гигантскую тыкву. 

Фестиваль продлится до самого вечера.-0-
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