Огнестрельное оружие нашел в подвале своего дома житель Витебского района

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе местный житель во время уборки своего дома в подвале заметил предмет, внешне напоминающий огнестрельное оружие, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Витебской области Ярослав Леоненко.



О находке мужчина незамедлительно рассказал правоохранительным органам. Сотрудники милиции изъяли оружие и направили его в Витебский межрайонный отдел ГКСЭ для экспертного исследования.



Баллистическая экспертиза установила: оружие представляет собой модифицированную винтовку ТОЗ-8М. "Модификация заключается в замене ложи, спускового механизма и предохранительной скобы на детали самодельного изготовления. Несмотря на изменения в своей конструкции, винтовка пригодна для стрельбы", - уточнил официальный представитель. Владелец дома пояснил: оружием не пользовался, оно принадлежало его отцу.



В управлении ГКСЭ напомнили: люди, добровольно передавшие огнестрельное оружие и патроны, освобождаются от уголовной и административной ответственности.-0-