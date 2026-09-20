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Одна школа, один университет и одна работа. Как сестры-двойняшки строят карьеру в Могилевской таможне

Опубликовано:

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Регионы
20 сентября 2026, 18:12

Одна школа, один университет и одна работа. Как сестры-двойняшки строят карьеру в Могилевской таможне

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С детства они наблюдали за работой инспекторов в аэропортах и на вокзалах, мечтая однажды надеть форму и встать на защиту государственных границ. Вот уже три года, как эта детская мечта воплотилась в реальность для двух специалистов Могилевской таможни. Вероника и Виктория Иваньковы - не просто коллеги, но и сестры-двойняшки, которые вместе учились в школе и университете, а теперь синхронно строят карьеру в одном ведомстве. В День таможенника корреспонденты БЕЛТА узнали, как семейные традиции и общие интересы привели девушек на государственную службу в таможенные органы.
Вероника и Виктория родились и выросли в Могилеве. Выбор профессии для них был во многом предопределен семейными традициями: многие родственники связаны с государственной службой, поэтому альтернативы юридическому образованию девушки даже не рассматривали.

"Мы с сестрой всегда были вместе: одна школа, один университет МГУ имени А.А. Кулешова, одна специальность - юрист со знанием экономики. Даже практику проходили параллельно, хотя сначала наши пути немного расходились. Но в итоге мы единогласно решили, что нам ближе всего таможенные органы", - рассказывает главный инспектор юридического отдела Могилевской таможни Виктория Иванькова.
Интерес к профессии зародился еще в школьные годы. Девочки часто видели инспекторов в поездах и аэропортах, и эта работа казалась им одновременно романтичной и важной. Они мечтали о том, когда сами будут стоять на защите границ и обеспечивать экономическую безопасность страны.

Окончательное решение помогла принять преддипломная практика. Сестры пробовали свои силы в Следственном комитете, суде и прокуратуре, но именно атмосфера Могилевской таможни оказалась решающей.

"Нам понравилось тем, что в работе таможенника не бывает двух одинаковых дней. Каждый день - новые задачи, которые необходимо выполнять, это новые товары, перевозчики, ситуации и новые люди. Привлекла стабильность, престиж госслужбы и возможность видеть результат своего труда здесь и сейчас. Также важную роль сыграл коллектив: мы увидели, что здесь всегда готовы помочь в трудной ситуации", - поделилась впечатлениями главный инспектор отдела таможенных операций и контроля №1 Могилевского таможенного поста Вероника Иванькова.
Во время учебы на втором курсе девушки изучали таможенное право, и на пары по этому предмету они ходили с интересом. Несмотря на широкую юридическую подготовку, именно таможенное направление интересовало их больше всего.

После университета и принесения присяги начался период адаптации. Поскольку у сестер не было узкопрофильного таможенного образования, их направили на месячные курсы повышения квалификации в Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь. "Как только мы пришли на работу, за нами закрепили наставников, которые помогли освоиться. Мы месяц обучались по курсу "Основы таможенного дела", получили свидетельство и приступили к самостоятельной работе", - поясняет Вероника.

Для Виктории роль наставника выполнял Евгений Мацкало, ныне занимающий должность начальника Могилевского таможенного поста. "Виктория  пришла ко мне на пост около трех лет назад. Это ответственный и перспективный сотрудник. Когда я занял нынешнюю должность, то познакомился и с ее сестрой Вероникой. О них у меня сложилось хорошее мнение: это дисциплинированные, грамотные, исполнительные девушки, которые ведут активный образ жизни и полностью соответствуют образу современного таможенника. Подтверждением является то, что в прошлом году Вероника была занесена на Доску почета Могилевской таможни, а Виктория повторила ее достижение в этом году", - отмечает Евгений Мацкало.
По словам руководителя, сестры не только ответственно подходят к службе, но и активно участвуют в жизни коллектива, оставаясь открытыми и готовыми к любым задачам. Именно такими, по мнению Евгения Мацкало, должны быть настоящие профессионалы своего дела.

Карьерные траектории сестер развивались по-разному, но всегда оставались в стенах одного ведомства. Вероника начала свой путь в таможне с инспекторской должности в отделе таможенных операций и контроля №2. Виктория же начала службу в отделе таможенных операций и контроля №1, что на железной дороге, после перешла работать на пункт таможенного оформления "Могилев-ТЛЦ", а сейчас занимается юридическим сопровождением деятельности таможни.

Несмотря на работу в разных отделах, сестры поддерживают тесную профессиональную связь. "Мы постоянно делимся опытом. Работа очень разнообразная: сегодня ты занимаешься приемом и оформлением документов, завтра идешь на досмотр, послезавтра можешь быть задействован в аэропорту. Поэтому важно знать нюансы разных направлений", - объясняет Виктория.
Вероника добавляет, что рабочий процесс четко организован: задачи обсуждаются с начальством, ставятся цели, и команда приступает к их выполнению.

Работа таможенника требует высокой ответственности, эрудиции и умения быстро принимать решения. Инспекторам приходится сталкиваться с широчайшим спектром товаров - от автозапчастей до продуктов питания.

"Настоящий таможенник должен разбираться во всем, быть коммуникабельным и внимательным. При оформлении декларации необходимо знать, в каких нормативных документах содержится та или иная информация, чтобы оформить все по закону", - подчеркивает Евгений Мацкало.
Для девушек их рабочий день начинается с инструктажа, где распределяются задачи: кто-то отправляется на досмотр, кто-то - в аэропорт, кто-то занимается документацией. "На таможне интересные случаи могут быть каждый день. Даже сложно выделить что-то одно, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет сегодня. Может быть выявление запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, в аэропорту или во время досмотра могут найтись товары, не указанные в документах. Ситуации бывают самые разные, поэтому самого интересного случая и не назовешь", - улыбается Вероника.

Виктория соглашается: работа нравится обеим и они ни разу не пожалели о своем выборе. "Нравится и оформление документов, и пресечение правонарушений, и выявление преступлений. И таможенная форма нравится: такая строгая и одновременно красивая", - отмечает Виктория.
В свободное от работы время сестры ведут обычный образ жизни: любят путешествовать по Беларуси, ходить в кино и кафе. Однако чувство ответственности за безопасность страны остается для них приоритетом.

Виктория и Вероника Иваньковы своим примером показывают, что поддержка близкого человека открывает любые двери. Найдя свое призвание на государственной службе, сестры не собираются останавливаться на достигнутом и планируют дальше развиваться в профессии, принося пользу государству и обществу.

Татьяна СЕЛЕДЦОВА,
фото Олега ФОЙНИЦКОГО,
БЕЛТА.-0-
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