Одежда из обуви, этно-новинки. В Витебске открылся II фестиваль-конкурс моды и дизайна "Синий дом"

7 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Витебск" состоялось открытие II фестиваля-конкурса моды и дизайна "Синий дом", передает корреспондент БЕЛТА.





Фестиваль, который в этом году охватит два дня, объединил дизайнеров и творческие коллективы из Беларуси и России. Стартовал форум с конкурсных дефиле театров моды.





Среди участников - руководитель народной студии дизайна одежды "Свой стиль" Светлана Князева из Минска. "Я очень рада, что вместе со своими воспитанницами стала участником этого модного события. На конкурс мы привезли три коллекции: две этно-линейки - "Макошь" и "Алена Киш", а также авангардный проект Energy. Что касается последнего, мы решили пойти на смелый эксперимент. Обычно обувь носят на ногах, но мы сшили из нее одежду. Выглядит это очень эффектно. "Макошь" посвящена древнеславянской богине-покровительнице ремесел. Здорово, что сегодня этно-стиль и вышивка снова в тренде и так активно популяризируются. Еще одна коллекция отражает культурное наследие Алены Киш. Это легендарная художница-примитивистка, признанная во всем мире наравне с Анри Руссо и Нико Пиросмани. Источником вдохновения для нас стали ее "маляваныя дываны", созданные во время путешествий по Случчине", - рассказала Светлана Князева.

Дизайнер из Витебска Наталья Ненашева вместе с коллективом "Леди Витебск" представили коллекцию из льна. "Это очень пластичный материал. Он иногда ведет себя как шелк, иногда как грубая ткань. Современные технологии позволяют делать его мягким и воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи. Использую только ткани Оршанского льнокомбината", - добавила она. Дизайнер из Витебска Наталья Ненашева вместе с коллективом "Леди Витебск" представили коллекцию из льна. "Это очень пластичный материал. Он иногда ведет себя как шелк, иногда как грубая ткань. Современные технологии позволяют делать его мягким и воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи. Использую только ткани Оршанского льнокомбината", - добавила она.





Участница конкурсной программы Наталья Тарасевич призналась, что для нее выход на подиум "Синего дома" - значимый шаг. "В моделинг пришла после 50 лет. До этого я буквально боялась всего: широко улыбаться, расправить плечи и уверенно ходить. В окружении невероятных женщин я отбросила страхи и наконец почувствовала себя по-настоящему женственной", - поделилась она.

Руководитель образцового театра моды "Диво" Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи Марина Дорожкина сообщила, что ее ребята в фестивале участвуют второй раз. "В этом году мы привезли три коллекции. "Доминанта" заявлена в номинации "Авангард". Две другие - авторские. Наша младшая группа покажет коллекцию "Мэджик". Ее создавали сами дети, начиная с отрисовки эскизов", - уточнила Марина Дорожкина. Руководитель образцового театра моды "Диво" Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи Марина Дорожкина сообщила, что ее ребята в фестивале участвуют второй раз. "В этом году мы привезли три коллекции. "Доминанта" заявлена в номинации "Авангард". Две другие - авторские. Наша младшая группа покажет коллекцию "Мэджик". Ее создавали сами дети, начиная с отрисовки эскизов", - уточнила Марина Дорожкина.





Председатель Витебского областного отделения Белорусского союза дизайнеров, член жюри фестиваля Дарья Еремеева отметила, что конкурс - это всегда мотивация для тех, кто постоянно что-то создает. "Это большая возможность в первую очередь не посоревноваться, а показать себя. Когда я смотрю на произведения других авторов, меня интересует идея, концепция - почему родилась именно такая вещь, что автор хочет сказать. Хочется увидеть совершенно что-то новое - действительно свежий взгляд на понятные вещи ", - подчеркнула Дарья Еремеева.





Гости фестиваля также смогли увидеть выставку швейных машин, сделать яркие кадры в интерактивных фотозонах.

В воскресенье фестиваль продолжится. Свои коллекции продемонстрируют дизайнеры.-0- В воскресенье фестиваль продолжится. Свои коллекции продемонстрируют дизайнеры.-0-



