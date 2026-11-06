Очередную многофункциональную площадку проекта "Спорт для всех" открыли в Могилевском районе





Спортивный уголок стал настоящим подарком для жителей агрогородка в преддверии Дня Октябрьской революции. Еще до открытия объект вызвал большой интерес у детворы - всем хотелось поскорее опробовать его в деле.

Как рассказала главный специалист Могилевского райисполкома по вопросам развития спорта Светлана Киреева, в этом году в районе открыли четыре новые детские площадки. "От Президентского спортивного клуба открыли площадку в Полыковичах, еще одна такая же появится в агрогородке Вейно, - рассказала она. - Такие площадки пользуются большой популярностью, они востребованы и не пустуют, на них всегда есть дети". Как рассказала главный специалист Могилевского райисполкома по вопросам развития спорта Светлана Киреева, в этом году в районе открыли четыре новые детские площадки. "От Президентского спортивного клуба открыли площадку в Полыковичах, еще одна такая же появится в агрогородке Вейно, - рассказала она. - Такие площадки пользуются большой популярностью, они востребованы и не пустуют, на них всегда есть дети".





По словам главного специалиста, на этих объектах могут проводить время все желающие. "Их устанавливают по проекту "Спорт для всех". Они не ограждены, не закрыты, - подчеркивает Светлана Киреева. - Кто-то использует их для поддержания физической активности. Здесь можно даже мини-турнир двора по баскетболу устроить. Думаю, что на перспективу мы рассмотрим такой вариант".





На открытие собрались ребята со всего населенного пункта. Среди них - шестиклассник Иван Сойкин. "Все опробовал на новой площадке, все очень понравилось, - делится он впечатлениями. - Будем с другими ребятами сюда приходить. В соседнем дворе играем в футбол, у нас там площадка. И сюда тоже будем приходить". Мальчик планирует посещать и бассейн для занятий плаванием.

В соседнем дворе живет восьмиклассник Алексей Лосев. Парень сказал, что уже попробовал разные тренажеры: тут и пресс можно покачать, и на турниках повисеть. В соседнем дворе живет восьмиклассник Алексей Лосев. Парень сказал, что уже попробовал разные тренажеры: тут и пресс можно покачать, и на турниках повисеть.

Одиннадцатилетняя Полина Трифонова тоже живет в агрогородке - дом недалеко от новой площадки. Девочка рассказала, что многое уже умеет: освоила всякие перевороты на турниках, упражнения. Больше всего ей понравились кольца. Говорит, заниматься на них будет непросто, но интересно. Одиннадцатилетняя Полина Трифонова тоже живет в агрогородке - дом недалеко от новой площадки. Девочка рассказала, что многое уже умеет: освоила всякие перевороты на турниках, упражнения. Больше всего ей понравились кольца. Говорит, заниматься на них будет непросто, но интересно.





Поздравила жителей агрогородка с появлением нового спортивного объекта заместитель председателя Могилевского райисполкома Ирина Курашова. "Каждый раз открытие объектов для детей приносит радость. Ведь счастливые дети - самое главное в нашей работе, - отметила она.

Также она выразила большую благодарность Президентскому спортивному клубу, спонсорам и строителям. Ирина Курашова призвала жителей пользоваться площадкой для поддержания здоровья и беречь ее.-0- Также она выразила большую благодарность Президентскому спортивному клубу, спонсорам и строителям. Ирина Курашова призвала жителей пользоваться площадкой для поддержания здоровья и беречь ее.-0-





Фото Олега Фойницкого

6 ноября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Новая многофункциональная спортивная площадка появилась в агрогородке Полыковичи Могилевского района. Она стала частью проекта "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.