Обучение через игры и творчество. Как в детсадах Брестской области проходит акция "Моўны ланцужок"

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Детские сады по всей Беларуси запустили в социальных сетях акцию "Моўны ланцужок". Как она проходит в Брестской области, рассказали корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Брестского облисполкома.

"С начала 2026/27 учебного года в учреждениях дошкольного образования Брестской области еженедельно проводится акция "Моўны ланцужок: слова тыдня". Она направлена на эффективное выполнение учебной программы дошкольного образования, сохранение историко-культурного наследия и формирование у детей устойчивого интереса к родному языку", - отметили в главном управлении по образованию. "С начала 2026/27 учебного года в учреждениях дошкольного образования Брестской области еженедельно проводится акция "Моўны ланцужок: слова тыдня". Она направлена на эффективное выполнение учебной программы дошкольного образования, сохранение историко-культурного наследия и формирование у детей устойчивого интереса к родному языку", - отметили в главном управлении по образованию.





Для реализации инициативы Брестский областной институт развития образования подготовил методические рекомендации для педагогов и специальную картотеку белорусских слов. Материалы размещены на сайте института и используются воспитателями в практической работе.

"Каждая неделя посвящается одному белорусскому слову, которое становится связующим звеном для различных видов деятельности у детей. Акция вызвала большой интерес у всех участников образовательного процесса. Видеоролики, демонстрирующие различные формы и способы изучения слова недели, регулярно публикуются в социальных сетях, на сайтах учреждений образования, а также в родительских группах в мессенджерах", - рассказали в главном управлении. "Каждая неделя посвящается одному белорусскому слову, которое становится связующим звеном для различных видов деятельности у детей. Акция вызвала большой интерес у всех участников образовательного процесса. Видеоролики, демонстрирующие различные формы и способы изучения слова недели, регулярно публикуются в социальных сетях, на сайтах учреждений образования, а также в родительских группах в мессенджерах", - рассказали в главном управлении.

На сайте Министерства образования представлены видеоматериалы, посвященные таким словам, как "матуля", "ураджай", "скарбонка" и "праца". Их подготовили педагогические работники учреждений дошкольного образования из Жабинки, Пружан, Кобрина, Ганцевичей, а также Столинского, Ивацевичского и Пинского районов. "Слово недели становится неотъемлемой частью игровых ситуаций и органично включается в различные виды активности детей. Благодаря этому дети не только знакомятся с новыми белорусскими словами, но и учатся использовать их в повседневном общении, учатся понимать красоту и богатство родного языка", - подчеркнули в главном управлении по образованию. На сайте Министерства образования представлены видеоматериалы, посвященные таким словам, как "матуля", "ураджай", "скарбонка" и "праца". Их подготовили педагогические работники учреждений дошкольного образования из Жабинки, Пружан, Кобрина, Ганцевичей, а также Столинского, Ивацевичского и Пинского районов. "Слово недели становится неотъемлемой частью игровых ситуаций и органично включается в различные виды активности детей. Благодаря этому дети не только знакомятся с новыми белорусскими словами, но и учатся использовать их в повседневном общении, учатся понимать красоту и богатство родного языка", - подчеркнули в главном управлении по образованию.

Одним из участников инициативы стал детский сад №6 Жабинки. Здесь новую неделю посвятили слову "лялька". Воспитанники групп "Почемучки" и "Гномик" охотно рассказывают о своих любимых словах на белорусском языке. Тимофей Бартель назвал слово "валошка", Валерия Сапьяник выбрала слова "матуля" и "вочы". Святослав Максимук отметил слово "коцік" и еще показал куклу, которую вместе с мамой подготовил к новой тематической неделе. Одним из участников инициативы стал детский сад №6 Жабинки. Здесь новую неделю посвятили слову "лялька". Воспитанники групп "Почемучки" и "Гномик" охотно рассказывают о своих любимых словах на белорусском языке. Тимофей Бартель назвал слово "валошка", Валерия Сапьяник выбрала слова "матуля" и "вочы". Святослав Максимук отметил слово "коцік" и еще показал куклу, которую вместе с мамой подготовил к новой тематической неделе.

Заведующая детсадом №6 Алеся Савошевич отметила, что проект помогает расширять словарный запас детей через постоянное погружение в языковую среду. "Главная цель акции - обогащение пассивного и активного словарного запаса детей белорусскими словами. Каждую неделю в группе появляется новое слово, и знакомство с ним начинается с момента, когда ребенок приходит в детский сад. Педагоги проводят тематические беседы, дидактические и подвижные игры, читают произведения белорусской литературы детям, организуют занятия по лепке, рисованию. В раздевалках групп есть информация, где родители могут узнать, какое слово дети будут изучать на этой неделе, и получить рекомендации, как продолжить работу дома", - пояснила она. Заведующая детсадом №6 Алеся Савошевич отметила, что проект помогает расширять словарный запас детей через постоянное погружение в языковую среду. "Главная цель акции - обогащение пассивного и активного словарного запаса детей белорусскими словами. Каждую неделю в группе появляется новое слово, и знакомство с ним начинается с момента, когда ребенок приходит в детский сад. Педагоги проводят тематические беседы, дидактические и подвижные игры, читают произведения белорусской литературы детям, организуют занятия по лепке, рисованию. В раздевалках групп есть информация, где родители могут узнать, какое слово дети будут изучать на этой неделе, и получить рекомендации, как продолжить работу дома", - пояснила она.

Еще до начала акции в детском саду еженедельно проводился день белорусского языка. "В этот день ребята с воспитателями старались разговаривать только на белорусском языке - во время игр, прогулок, чтения художественной литературы. Детям это очень нравится. Они говорят "Добрай раніцы" не только в детском саду, но и дома", - подчеркнула Алеся Савошевич.-0- Еще до начала акции в детском саду еженедельно проводился день белорусского языка. "В этот день ребята с воспитателями старались разговаривать только на белорусском языке - во время игр, прогулок, чтения художественной литературы. Детям это очень нравится. Они говорят "Добрай раніцы" не только в детском саду, но и дома", - подчеркнула Алеся Савошевич.-0-





Фото Виолетты Южаковой