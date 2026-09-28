28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общегородские субботники пройдут в Могилеве 17 и 31 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.
В областном центре с 5 октября по 6 ноября будет проходить месячник по наведению порядка. В городе запланированы уборка, благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы.
Наведут порядок и на территориях организаций независимо от их формы собственности, строительных площадках, в промышленных зонах, гаражно-строительных кооперативах, въездах во дворы, внутриквартальных проездах и других территориях. Запланирована ликвидация несанкционированных свалок, неэксплуатируемых транспортных средств, восстановление нарушенного благоустройства в местах проведения раскопок, приведение в надлежащее состояние детского игрового и спортивного оборудования во дворах многоквартирных домов и на землях общего пользования.-0-
Регионы
28 сентября 2026, 13:04
Общегородские субботники пройдут в Могилеве 17 и 31 октября
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