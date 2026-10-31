"Обрести душевный покой". Почему паломники со всего мира стремятся в святые места Слонимского района





Из заброшенной усадьбы - в Божий сад





Особое место в паломнической инфраструктуре Жировичского монастыря занимает уникальный зоосад "Эдемский сад", раскинувшийся на площади 25 га. Как рассказал секретарь Новогрудского епархиального управления протоиерей Димитрий Семуха, этот уголок создан на землях в Старых Жировичах, где в XV веке находились угодья вельможи Александра Солтана, которому предание приписывает обретение чудотворной иконы.

Еще несколько лет назад на этом месте находились непроходимые заросли и заброшенный яблоневый сад. Однако после передачи этих территорий монастырю в 2010 году силами братии и местных жителей было создано живописное подворье, призванное напоминать о важности жизни в мире и любви. Еще несколько лет назад на этом месте находились непроходимые заросли и заброшенный яблоневый сад. Однако после передачи этих территорий монастырю в 2010 году силами братии и местных жителей было создано живописное подворье, призванное напоминать о важности жизни в мире и любви.





"Сейчас зоосад - место, где человек может прогуляться, созерцать красоту Богом созданного мира и побыть наедине с собой, оторвавшись от бесконечного потока телефонных сообщений", - отметил Дмитрий Семуха.

В зоосаде обитают страусы, верблюды, лошади, коровы, козы, косули, лани, олени, лисы, волки, гуси и нутрии, а всеобщим любимцем посетителей неизменно остается бурый медведь Михаил весом около 800 кг. Воссозданные по архивным картам пруды служат надежной кормовой базой для зимующих здесь лебедей и уток. Как рассказал протоиерей, поддержание порядка на обширной территории ведется силами наемных работников, волонтеров и студентов Минской духовной семинарии. В зоосаде обитают страусы, верблюды, лошади, коровы, козы, косули, лани, олени, лисы, волки, гуси и нутрии, а всеобщим любимцем посетителей неизменно остается бурый медведь Михаил весом около 800 кг. Воссозданные по архивным картам пруды служат надежной кормовой базой для зимующих здесь лебедей и уток. Как рассказал протоиерей, поддержание порядка на обширной территории ведется силами наемных работников, волонтеров и студентов Минской духовной семинарии.





Более 100 тыс. паломников в год





Широкий формат экскурсионной деятельности обители позволяет гостям детально познакомиться с ее богатейшей историей. Как заметил старший экскурсовод монастыря, выпускник Минской духовной семинарии и магистрант первого курса Минской духовной академии Даниил Гапанюк, обитель привлекает верующих со всего православного мира.





"Главная святыня нашей обители - Жировичская икона Божией Матери, которая объединяет людей и призывает их сюда, в монастырь", - сказал старший экскурсовод.

Помимо главного Успенского собора, паломники посещают Явленский храм на месте второго явления чудотворного образа, возвышающуюся на самой высокой точке обители Крестовоздвиженскую церковь второй половины XVIII века, а также Свято-Никольскую (зимнюю) церковь и два боковых придела собора: правый - в честь Покрова Пресвятой Богородицы и левый - в честь Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Экскурсионные маршруты включают тематические программы, посещение музея, фотоэкспозицию памяти Первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева), а с недавнего времени и келью священномученика Гермогена Долганева. Помимо главного Успенского собора, паломники посещают Явленский храм на месте второго явления чудотворного образа, возвышающуюся на самой высокой точке обители Крестовоздвиженскую церковь второй половины XVIII века, а также Свято-Никольскую (зимнюю) церковь и два боковых придела собора: правый - в честь Покрова Пресвятой Богородицы и левый - в честь Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Экскурсионные маршруты включают тематические программы, посещение музея, фотоэкспозицию памяти Первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева), а с недавнего времени и келью священномученика Гермогена Долганева.

Статистика посещений свидетельствует о впечатляющем интересе к обители. "Только за первое полугодие этого года зарегистрированные организованные группы паломников из Беларуси составили около 17 тыс. человек, а из России прибыли около 4 тыс. гостей. В дни главных церковных праздников общее число паломников может превышать 100 тыс. человек в год", - подчеркнул Даниил Гапанюк. Статистика посещений свидетельствует о впечатляющем интересе к обители. "Только за первое полугодие этого года зарегистрированные организованные группы паломников из Беларуси составили около 17 тыс. человек, а из России прибыли около 4 тыс. гостей. В дни главных церковных праздников общее число паломников может превышать 100 тыс. человек в год", - подчеркнул Даниил Гапанюк.





Неотъемлемой частью комплекса выступает Минская духовная семинария - старейшее высшее богословское учебное заведение страны. В прошлом году учреждение отметило 240-летие со дня основания, а в 2027 году готовится встретить 80-летие своего первого возрождения в послевоенный период.





Таинство ремесел: иконопись, создание свечей и травы





Культурно-познавательная программа Жировичского монастыря постоянно обогащается новыми интерактивными форматами. В келье священномученика Гермогена Долганева монахиня Варсонофия знакомит гостей с тонкостями создания канонических икон.





"Мы пишем на иконных досках, в которых есть специальное углубление - ковчег, где роль рамы выполняют свободные поля. С обратной стороны иконной доски врезаются дубовые шпунки. Когда икона закончена, она подбивается, а оставшийся край подрезается. Это делается для того, чтобы сохранить правильную форму. В качестве основы в наших широтах используется липа, а лучшим материалом считается кипарис. Горьковатый запах этого дерева отпугивает жука-точильщика - главного вредителя изделия", - пояснила монахиня Варсонофия.

Процесс создания иконы требует ювелирной точности: на подготовленную доску накладывается паволока, затем наносится от 10 до 15 слоев левкаса на основе желатина с мелом, после чего поверхность полируется и разглаживается. Только после этого можно приступать к работе. Процесс создания иконы требует ювелирной точности: на подготовленную доску накладывается паволока, затем наносится от 10 до 15 слоев левкаса на основе желатина с мелом, после чего поверхность полируется и разглаживается. Только после этого можно приступать к работе.





Изображение создается с помощью кисти и китайской туши вместо привычного художникам карандаша. Для придания иконе сияния используется сусальное золото - символ божественного света. Наносится оно аккуратно при помощи лампензеля.





"Пишем мы яичной темперой. Поскольку желток очень жирный, мы разводим его белым сухим вином - такая смесь со временем каменеет и сохраняется намного надежнее. Цвет добавляется с помощью пигментов. Они поступают к нам в твердой форме, а мы вручную перетираем их в порошок. Работа завершена, когда икона покрыта олифой (защитным слоем)", - добавила мастер.





По ее словам, написание одного небольшого образа занимает около недели, а на сложную многоликовую икону уходит гораздо больше времени.

Не менее увлекательный процесс налажен и в свечной мастерской, где под руководством опытного мастера создаются исключительно восковые свечи. Мастер Кирилл раскрывает технологические нюансы ремесла. "Сначала воск разогревается на водяной бане. Разогретая масса заливается в специальное приспособление для придания формы - матрицу. В полых продолговатых областях на крючки нанизывается специальная хлопковая ниточка, она натягивается, чтобы фитиль был строго вертикальным, и в таком положении состав застывает. Для небольшой партии в матрице на 12 штук требуется примерно 10 минут", - поясняет он. Не менее увлекательный процесс налажен и в свечной мастерской, где под руководством опытного мастера создаются исключительно восковые свечи. Мастер Кирилл раскрывает технологические нюансы ремесла. "Сначала воск разогревается на водяной бане. Разогретая масса заливается в специальное приспособление для придания формы - матрицу. В полых продолговатых областях на крючки нанизывается специальная хлопковая ниточка, она натягивается, чтобы фитиль был строго вертикальным, и в таком положении состав застывает. Для небольшой партии в матрице на 12 штук требуется примерно 10 минут", - поясняет он.





После застывания нити обрезаются, а готовые изделия вручную разглаживаются для сглаживания мест соединения.





О духовной составляющей труда специалист рассказал с глубоким трепетом: "Процесс этот особенный для меня, и непосредственно в сами мастерские никто не заходит, так как неизвестно, с какими мыслями к нам приходит человек: помолился, перекрестился, включил Псалтирь и начал работу с чистыми мыслями".





В обычный день двое мастеров заготавливают от 20 до 30 кг свечей, а накануне праздников объемы могут достигать 100-200 кг. Как подчеркнул специалист, свеча - символ жертвенности и чистой молитвы.





Экскурсионную программу также дополняет мастер-класс по сбору целебных трав с дегустацией монастырского иван-чая. Помимо этого, на уличной экспозиции музея Жировичской обители будет возможность самостоятельно отчеканить памятную монету способом прошлых веков с изображением Успенского собора или Явленской церкви на выбор. Там же установлена малая звонница, где туристам проведут мастер-класс по колокольному звону, а любой желающий сможет попробовать себя в качестве звонаря.





Как пять сестер сотворили чудо





Органичным продолжением паломнического маршрута по Слонимскому району может стать посещение Свято-Амвросиевского женского монастыря в д.Русаково. Этой обители всего 25 лет.

Как рассказывает монахиня Леонида, история обители началась 29 сентября 2005 года, когда по благословению архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия пять сестер Свято-Благовещенского женского монастыря из Слонима были направлены сюда для устроения монашеского скита. Как рассказывает монахиня Леонида, история обители началась 29 сентября 2005 года, когда по благословению архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия пять сестер Свято-Благовещенского женского монастыря из Слонима были направлены сюда для устроения монашеского скита.





Несмотря на трудности, вера и упорный труд сотворили чудо. Сестры вместе с помощниками привели здание в порядок, и уже 23 октября 2006 года здесь состоялась первая торжественная литургия, которую совершил нынешний Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.





Монастырь живет масштабными планами. Когда сестры раздумывали, как в тревожное время решиться на возведение большого нового храма, пришло неожиданное известие из Бреста. "Нам пожертвовали старинную икону Архангела Гавриила XVII-XVIII веков, ростом чуть меньше человека, - поделилась монахиня Леонида. - Когда ее внесли в храм, мы все замерли. Древнейшая, благодатная святыня. И вот таким образом к нам пришло благословение от самой Матери Божией".

В настоящее время уникальный образ находится на реставрации. Тем временем на территории монастыря уже залит фундамент под будущий храм, возведение стен которого намечено на следующий год. В настоящее время уникальный образ находится на реставрации. Тем временем на территории монастыря уже залит фундамент под будущий храм, возведение стен которого намечено на следующий год.





"Представляете, как благодатно приехать в монастырь, где царят тишина и покой - в Русаково вы ее непременно почувствуете. Наше послушание простое и целебное: вас отвозят в лес, на луг или на берег реки собирать травы, а вечером - обед, молитва и сладкий сон. Ведь мы живем здесь десятилетиями, а для каждого гостя такая поездка - маленький кирпичик в ту келейку, которую мы строим на небесах. Проживание и питание у нас полностью за счет монастыря, а плата за это - лишь ваши молитвы и искренний труд", - рассказала монахиня.

Посещение таких мест позволяет не только прикоснуться к многовековой истории и архитектурному наследию Беларуси, но и дает возможность обрести душевный покой. Святыни Жировичей и Русаково продолжат открывать свои двери для всех, кто ищет гармонию, вдохновение и живую связь с истоками белорусской культуры и веры. Посещение таких мест позволяет не только прикоснуться к многовековой истории и архитектурному наследию Беларуси, но и дает возможность обрести душевный покой. Святыни Жировичей и Русаково продолжат открывать свои двери для всех, кто ищет гармонию, вдохновение и живую связь с истоками белорусской культуры и веры.





Полина ТОЛКАЧ,

фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-