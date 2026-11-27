27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители столицы задержали 44-летнего минчанина, который обокрал девять автомобилей и один угнал. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.



Во Фрунзенское РУВД обратились 10 жителей района, которые сообщили о кражах из автомобилей и угоне транспортного средства. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу минчанин. Мужчина целенаправленно ходил по дворам и парковкам, дергал за дверные ручки машин в поисках незапертых и проникал внутрь.



Фигурант похитил автозапчасти, электроинструменты, автомагнитолы, зарядные устройства и деньги. Общий ущерб составил более 10 тыс. рублей.



Кроме того, путем свободного доступа он проник в припаркованную иномарку и катался на ней, пока не закончилось топливо, а затем бросил на дворовой территории.



Со слов задержанного, похищенное он сдавал в ломбард и продавал случайным прохожим на улице. Полученные деньги тратил на оплату хостела и продукты. Автомобиль и нереализованное имущество изъяли оперативники, вскоре их вернут владельцам.



По данным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям в столице.



В ГУВД напомнили, что не стоит оставлять автомобили открытыми даже на короткое время. Покидая транспортное средство, нужно обязательно убедиться, что двери заблокированы.-0-