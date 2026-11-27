27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители столицы задержали 44-летнего минчанина, который обокрал девять автомобилей и один угнал. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенское РУВД обратились 10 жителей района, которые сообщили о кражах из автомобилей и угоне транспортного средства. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу минчанин. Мужчина целенаправленно ходил по дворам и парковкам, дергал за дверные ручки машин в поисках незапертых и проникал внутрь.
Фигурант похитил автозапчасти, электроинструменты, автомагнитолы, зарядные устройства и деньги. Общий ущерб составил более 10 тыс. рублей.
Кроме того, путем свободного доступа он проник в припаркованную иномарку и катался на ней, пока не закончилось топливо, а затем бросил на дворовой территории.
Со слов задержанного, похищенное он сдавал в ломбард и продавал случайным прохожим на улице. Полученные деньги тратил на оплату хостела и продукты. Автомобиль и нереализованное имущество изъяли оперативники, вскоре их вернут владельцам.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям в столице.
В ГУВД напомнили, что не стоит оставлять автомобили открытыми даже на короткое время. Покидая транспортное средство, нужно обязательно убедиться, что двери заблокированы.-0-
Регионы
27 ноября 2026, 11:27
Обокрал девять автомобилей, еще один угнал. В Минске задержали серийного вора
Скриншот видео ГУВД Мингорисполкома
Новости рубрики Регионы
Прокуратура Гродненской области выявила нарушения законодательства о допобразовании детей и молодежи
Главное
Топ-новости
"Это слезы радости". Участники гуманитарной миссии в белорусско-украинском приграничье поделились эмоциями
Беларусь предложила Польше провести консультации о влиянии приграничного забора на состояние Беловежской пущи
Резервы ВНС. Дальнейшее раскрытие потенциала высшего представительного органа народовластия обсуждают эксперты
Сохранение наследия и исторической памяти. Рыженков о работе Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО
С нами интереснее