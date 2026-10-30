Обновленный бассейн "Лазурный" откроется в Гродно 6 ноября

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершается масштабная реконструкция бывшего бассейна "Лазурный". Открытие обновленного спортивно-оздоровительного комплекса запланировано на 6 ноября, а уже 7 ноября объект смогут посетить все желающие. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.





Новый аквацентр включает водотермальную зону с двумя бассейнами - взрослым и детским, а также спа-зону. На взрослом бассейне разместятся три горки, на детском - две. Кроме того, для посетителей обустроили джакузи на 20 человек. Спа-зона объединит русскую и финскую бани, два хамама, солнечную и зимнюю комнаты, а также два душа впечатлений. Пропускная способность аквазоны - 200 человек в час.





Уже сейчас идет набор групп по обучению плаванию для детей и взрослых.





"Лазурный", построенный заводом "Белкард" в 1972 году, сохранит свое брендовое название и станет современным местом активного водного отдыха для всей семьи.-0-