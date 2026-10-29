Обновленные помещения и оборудование: в Чаусской ЦРБ идет реконструкция главного корпуса

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чаусской центральной районной больнице идет большой ремонт основного корпуса. Кардинально изменится не только внешний вид здания - серьезная модернизация будет проведена и внутри, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач Чаусской ЦРБ Оксана Карпович.





"После реконструкции здесь расположится терапевтическое отделение, на базе которого будут развернуты десять педиатрических коек, десять неврологических и три койки интенсивной терапии. Будет хирургическое отделение на 20 коек и оперблок", - рассказала главврач.





К работам в главном корпусе приступили в апреле 2026 года, а сдать объект планируется в начале 2027 года.

"Мы закупим новое рентенологическое оборудование за счет республиканского бюджета. Кроме того, будут закуплены 6 стоматологических установок, аппараты УЗИ, оборудование для эндоскопического кабинета, оборудование для центрального стерилизационного отделения", - перечислила Оксана Карпович. "Мы закупим новое рентенологическое оборудование за счет республиканского бюджета. Кроме того, будут закуплены 6 стоматологических установок, аппараты УЗИ, оборудование для эндоскопического кабинета, оборудование для центрального стерилизационного отделения", - перечислила Оксана Карпович.





Главврач отметила, что доступность медицинских услуг даже в самых отдаленных населенных пунктах всегда стоит на контроле. А обновление имеющихся в больнице площадей позволит еще и улучшить качество медицинской помощи. "Все жители нашего района очень долго ждали этого. И с пониманием относятся к проведению строительных работ - мы сейчас немного в стесненных условиях работаем. Все с нетерпением ждут открытия корпуса, - сказала она. - Это очень важно, что в нашем государстве оказывается такая поддержка сфере здравоохранения".

Сейчас строители реализуют первую и вторую очереди работ. После их завершения приступят к третьей и четвертой - они коснутся поликлинического подразделения. Сейчас строители реализуют первую и вторую очереди работ. После их завершения приступят к третьей и четвертой - они коснутся поликлинического подразделения.





Чаусская ЦРБ обслуживает почти 16 тыс. населения, в том числе более 2,5 тыс. детей.-0-



