Обновление дворовых территорий и озеленение. Как в Минске реализуются планы по благоустройству

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При наведении порядка и благоустройстве территории Минска проводится обновление дворовых территорий, ремонт улично-дорожной сети и озеленение. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик на заседании 21-й сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.



В Минске за восемь месяцев текущего года проведено семь субботников, в которых приняли участие свыше 170 тыс. человек. Общими усилиями убрано порядка 17 тыс. га, вывезено более 18 тыс. куб. м мусора. Работы по наведению порядка проводились на мемориалах и воинских захоронениях с широким привлечением молодежи.



"Популярными зонами отдыха являются пляжи у водохранилищ. Всего за предприятием "Минскзеленстрой", администрациями районов, лесопарковым хозяйством города закреплено более 40 пляжей, на которых насчитывается свыше 4,5 тыс. единиц оборудования. Ежегодно для своевременной подготовки зон массового отдыха на водных объектах реализуется программа развития пляжей", - сказал Александр Раковщик.



Коммунальными службами города к 1 мая сделан подарок любителям велоспорта: основная велодорожка продлена. Общая протяженность ее составила 23 км, что позволяет без остановки проехать от Чижовки до Минского моря. "Особое внимание было уделено территориям жилой застройки. В годовой план включено 886 дворовых территорий, за восемь месяцев работы по благоустройству выполнены на 846 (95% от плана)", - отметил Александр Раковщик.



В текущем году запланированы устройство и ремонт свыше 790 контейнерных площадок, причем акцент делается на установку современных модульных конструкций. Планом предусмотрен ремонт 1,9 млн кв.м улично-дорожной сети, за девять месяцев отремонтировано более 1,4 млн кв.м покрытия (71%).



Проводится большая работа по озеленению: за год намечено высадить почти 24 тыс. деревьев, 158 тыс. кустарников и почти 10 млн цветов. "За восемь месяцев выполнена посадка 65% деревьев и более 90% кустарников, также высажено 94% цветов, из них 50 тыс. роз. Озеленение будет продолжено и в осенний период, в том числе будет высажено 41 тыс. хризантем. Кроме этого, в текущем году создано 2,1 тыс. малых архитектурно-ландшафтных форм, что в 2,2 раза больше запланированного", - рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики.



Во всех районах Минска обустроены по две новые зоны отдыха, которые были открыты к 3 июля и Дню города. Важно, что многие городские проекты реализуются при участии населения: до конца года будет реализована 51 гражданская инициатива.-0-