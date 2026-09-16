Обновлен внешний вид, усилены конструкции. В Новополоцке завершен капитальный ремонт путепровода 

16 сентября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня народного единства в Новополоцке завершили капитальный ремонт путепровода №3, которому уже более 50 лет. Благодаря усилиям мостостроителей запас прочности конструкций увеличен на десятилетия, а внешний вид объекта приобрел современные эстетические очертания, передает корреспондент БЕЛТА.
Подрядчик ООО "Спецмостстрой" совместно с субподрядными организациями - филиалом ДСУ-2 ОАО "Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск", ООО "УВЭП-ЭЛЕКТРО" и ООО "Сайнском Строй" - выполнил капитальный ремонт путепровода. Его длина составляет более 172 м, а ширина - 18 м. В ходе работ произведено усиление конструкций, полностью заменены элементы мостового полотна, смонтировано новое барьерное ограждение и наружное освещение. Стоимость работ составила около 6,5 млн рублей. Ремонт начался в декабре прошлого года и завершился чуть раньше срока, окончание работ было запланировано на 2 октября. За своевременную и качественную работу по выполнению капитального ремонта мостового сооружения дорожные рабочие ООО "Спецмостстрой" получили благодарности от Новополоцкого горисполкома.
За масштабным обновлением путепровода стоит огромный труд строителей, проектировщиков, дорожников и, конечно, постоянное внимание и поддержка со стороны руководства Витебской области. В торжественной церемонии открытия моста принял участие председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник. "То, что такие объекты строятся, говорит о том, что наша страна динамично развивается. Строятся не только мосты, строятся школы. Мы реализуем большую масштабную программу жилищного строительства. А это говорит о том, что наша сила - в единстве. И чем сплоченнее мы будем, тем сильнее будет наша замечательная страна, наша любимая Беларусь", - сказал Александр Рогожник.
Жители Новополоцка рады, что открыто движение по обновленному мосту, ведь ранее многие из них добирались через него на работу. "Все работающие на промзоне Новополоцка при движении на работу и обратно испытывали определенные трудности, мы двигались по временному выделенному участку дороги. Но с открытием этого путепровода все вернется в свое русло, и мы будем быстрее возвращаться с работы к своим семьям и детям", - сказал инженер по охране труда ОАО "Строительно-монтажный трест №16, г.Новополоцк" Олег Сорокин.
Как отметила специалист по идеологической и социальной работе филиала "Новополоцкая ТЭЦ" РУП "Витебскэнерго" Анна Кураш, открытие данного обновленного моста можно назвать символичным. "В преддверии Дня народного единства мы соединяем одну часть города с другой - промышленной зоной, где мы работаем", - сказала она.
Первым по обновленному мосту проехал автотранспорт организаций Новополоцка.-0-
Фото Александра Хитрова