Обновлен внешний вид, усилены конструкции. В Новополоцке завершен капитальный ремонт путепровода 

Подрядчик ООО "Спецмостстрой" совместно с субподрядными организациями - филиалом ДСУ-2 ОАО "Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск", ООО "УВЭП-ЭЛЕКТРО" и ООО "Сайнском Строй" - выполнил капитальный ремонт путепровода. Его длина составляет более 172 м, а ширина - 18 м. В ходе работ произведено усиление конструкций, полностью заменены элементы мостового полотна, смонтировано новое барьерное ограждение и наружное освещение. Стоимость работ составила около 6,5 млн рублей. Ремонт начался в декабре прошлого года и завершился чуть раньше срока, окончание работ было запланировано на 2 октября. За своевременную и качественную работу по выполнению капитального ремонта мостового сооружения дорожные рабочие ООО "Спецмостстрой" получили благодарности от Новополоцкого горисполкома.

Первым по обновленному мосту проехал автотранспорт организаций Новополоцка.-0-

Фото Александра Хитрова

16 сентября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня народного единства в Новополоцке завершили капитальный ремонт путепровода №3, которому уже более 50 лет. Благодаря усилиям мостостроителей запас прочности конструкций увеличен на десятилетия, а внешний вид объекта приобрел современные эстетические очертания, передает корреспондент БЕЛТА.За масштабным обновлением путепровода стоит огромный труд строителей, проектировщиков, дорожников и, конечно, постоянное внимание и поддержка со стороны руководства Витебской области. В торжественной церемонии открытия моста принял участие председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник. "То, что такие объекты строятся, говорит о том, что наша страна динамично развивается. Строятся не только мосты, строятся школы. Мы реализуем большую масштабную программу жилищного строительства. А это говорит о том, что наша сила - в единстве. И чем сплоченнее мы будем, тем сильнее будет наша замечательная страна, наша любимая Беларусь", - сказал Александр Рогожник.Жители Новополоцка рады, что открыто движение по обновленному мосту, ведь ранее многие из них добирались через него на работу. "Все работающие на промзоне Новополоцка при движении на работу и обратно испытывали определенные трудности, мы двигались по временному выделенному участку дороги. Но с открытием этого путепровода все вернется в свое русло, и мы будем быстрее возвращаться с работы к своим семьям и детям", - сказал инженер по охране труда ОАО "Строительно-монтажный трест №16, г.Новополоцк" Олег Сорокин.Как отметила специалист по идеологической и социальной работе филиала "Новополоцкая ТЭЦ" РУП "Витебскэнерго" Анна Кураш, открытие данного обновленного моста можно назвать символичным. "В преддверии Дня народного единства мы соединяем одну часть города с другой - промышленной зоной, где мы работаем", - сказала она.