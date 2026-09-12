Обменять неисправную технику на сувениры. В Минске 16-17 сентября пройдет экологическая акция

На стенде БелВТИ посетители смогут сдать на переработку неисправную мелкогабаритную бытовую технику, электронику, отработанные батарейки и литийионные аккумуляторы, а взамен получить сувениры и фирменную продукцию республиканской информационной кампании "Цель 99".
Принимается мелкогабаритная техника, у которой сумма ширины, высоты и толщины не превышает 80 см. Это мобильные и стационарные телефоны, домашние принтеры, аудио-, фото- и видеоаппаратура, фены, плойки, блендеры, тостеры, электрочайники, утюги, колонки, радиоприемники и компьютерная техника. Оборудование принимается только в комплектном виде.
За сданные отходы участники получат купоны, которые можно обменять на сувениры и фирменную продукцию. За телефон, планшет или ноутбук выдаются три купона, за одну единицу мелкогабаритной техники - два, за 10 батареек - один. Например, девять купонов дают право получить термокружку. Также участникам предложат журналы, стикерпаки, брелоки, значки, деревянные игрушки и экоталисманы.
На стенде "Цель 99" пройдет квест "Экомаршрут 99" с тематическими заданиями, мастер-классом по сортировке отходов и челленджами. За выполнение заданий участники смогут получить дополнительные бонусы.
Количество сувениров ограничено. Конкретный подарок определяется организаторами, а акция может завершиться досрочно после того, как призы будут распределены. Время работы акции "Зеленый обмен" - 16-17 сентября с 10.00 до 18.00. Вход для посетителей свободный после электронной регистрации на сайте выставки.
Экологическую акцию проводят ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" и ОАО "БелВТИ". Мероприятие организовано в ходе республиканской информационной кампании "Цель 99", которая направлена на экологическое просвещение населения по вопросам обращения с коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.-0-